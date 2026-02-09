Slušaj vest

Dvogodišnja devojčica pronađena je mrtva u svom krevecu u stanu na uzvišenju Bordigere, na krajnjem zapadu Ligurije u Italiji. Devojčicu je u ponedeljak ujutru, prilikom buđenja, pronašla majka.

Videvši da dete oko 8 sati ne daje znake života, žena je pozvala broj 112, ali po dolasku hitne pomoći lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

U stan u ulici Strada delle Morghe, u naselju Montenero, stigli su pripadnici Crvenog krsta i ekipa hitne medicinske pomoći poslata iz operativnog centra. Nakon što je medicinski tim utvrdio smrt, pozvani su i karabinjeri, kao i sudski lekar.

Uzrok smrti za sada nepoznat

Zvanično, smrt je nastupila usled kardiorespiratornog zastoja, ali biće potrebne dodatne medicinske analize kako bi se utvrdilo šta je tačno izazvalo smrt deteta.

Saslušana od strane karabinjera, majka je izjavila da je devojčica u nedelju uveče pala niz stepenice, ali da, barem na prvi pogled, nije zadobila teže povrede.

Sudski lekar je na telu deteta pronašao modrice koje su, prema prvim procenama, kompatibilne sa verzijom događaja koju je iznela majka.

Isključena iznenadna smrt u kolevci, sledi obdukcija

S obzirom na uzrast deteta, čini se da je isključena iznenadna smrt u kolevci (SIDS), koja pogađa decu uzrasta od jednog meseca do jedne godine.

Ipak, dalja ispitivanja zdravstvenog stanja i okolnosti mogu razjasniti da li je devojčica bolovala od neke bolesti ili je smrt nastupila iz drugih razloga.