Gislejn Maksvel, osuđena zbog trgovine maloletnicama radi seksualne eksploatacije, spremna je da pruži "potpunu i iskrenu" ispovest u zamenu za pomilovanje od predsednika Donalda Trampa, poručio je njen advokat.

Njen branilac, Dejvid Oskar Markus, tvrdi da bi Maksvel svedočila kako ni Donald Tramp, ni bivši predsednik Bil Klintonnisu počinili nikakve nepravilnosti u svojim odnosima sa Džefrijem Epstajnom.

Demokrate, međutim, smatraju da je "potpuno jasno" da Maksvel ovim potezom pokušava da lobira kod Trampa kako bi joj ukinuo 20-godišnju zatvorsku kaznu izrečenu 2021. godine.

Advokat: Samo ona može da ispriča celu priču

Iako je Maksvel danas iskoristila svoje pravo da ćuti tokom ispitivanja pred američkim Kongresom, njen advokat Markus naglasio je njenu spremnost da govori - ali pod jednim uslovom.

- Maksvel je spremna da govori potpuno i iskreno ako joj predsednik Tramp odobri pomilovanje - izjavio je Markus.

- Samo ona može da pruži potpunu priču. Nekima se možda neće dopasti ono što će čuti, ali istina je važna. Na primer, i predsednik Tramp i predsednik Klinton nevini su kada je reč o bilo kakvim nepravilnostima. Samo gospođa Maksvel može da objasni zašto, a javnost ima pravo na to objašnjenje - dodao je advokat.

Demokrate: Ćutanjem pokušava da "kupi" pomilovanje

Nakon saslušanja Gislejn Maksvel iza zatvorenih vrata, usledile su oštre reakcije demokrata. Melani Stansberi, demokratska kongresmenka iz Novog Meksika koja je prisustvovala sednici, izjavila je novinarima da veruje kako se Maksvel nadala da će ćutanjem zadobiti Trampovu naklonost.

- Vrlo je jasno da je iskoristila ovu priliku ne samo da lobira za pomilovanje, što već i čini, već i da pošalje direktnu poruku za koju se nada da će prisutni preneti predsedniku Sjedinjenih Država, a to je da se njeno ćutanje može kupiti pomilovanjem - rekla je Stansberi.

- Potpuno je jasno da je to poruka koju pokušava da pošalje direktno Donaldu Trampu - zaključila je.

