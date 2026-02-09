Slušaj vest

Zvaničnici Merilenda saopštili su da se u ponedeljak popodne dogodila pucnjava u jednoj srednjoj školi. Kako se navodi, najmanje jedna osoba je pogođena iz vatrenog oružja.

Pucnjava se dogodila u "Thomas S. Wootton High School", koja je odmah stavljena u lokdaun. Na licu mesta su jake policijske snage. Prema navodima, ranjen je dečak koji ima oko 16 godina.

Vlasti su saopštile da su svi putevi koji vode do škole trenutno zatvoreni. Roditeljima se savetuje da odu do obližnje škole Robert Frost Middle School, na adresi 9201 Scott Drive, koja je određena kao mesto za okupljanje.