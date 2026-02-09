Slušaj vest

Direktor Tesle Ilon Mask upozorio je na nagli rast američkog javnog duga, poručivši da će finansijski slom Sjedinjenih Američkih Država biti neizbežan ako veštačka inteligencija i robotika ne transformišu ekonomiju i ne ublaže teret zaduženosti, prenosi Forbs.

U dugom intervjuu sa podkasterom Dvarkešom Patelom, u kojem je učestvovao i suosnivač i predsednik kompanije Stripe, Džon Kolison, Mask je upitan zašto je zagovarao agresivne rezove državne potrošnje dok je vodio Odeljenje za efikasnost vlade (DOGE), ako već veruje da će tehnologija snažno podstaći rast BDP-a i olakšati otplatu duga.

Mask je odgovorio da ga prvenstveno brinu rasipanje i prevare, iako su brojni izveštaji pokazali da su među masovno otpuštenima bili i ključni zaposleni koje je vlada kasnije morala ponovo da zaposli.

"Bez AI i robota potpuno smo gotovi"

- Bez veštačke inteligencije i robotike mi smo zapravo potpuno gotovi, jer se javni dug gomila neverovatnom brzinom - rekao je Mask.

Dodao je da samo kamate na američki dug, koji iznosi 38,5 biliona dolara, dostižu oko bilion dolara godišnje, čime već premašuju budžet američke vojske.

Troškovi servisiranja duga veći su i od izdvajanja za socijalne programe poput Medicarea. Ipak, američki predsednik Donald Tramp obećao je da će godišnju potrošnju za odbranu povećati na 1,5 biliona dolara, zbog čega bi vojni budžet ponovo mogao da premaši iznos kamata, makar privremeno.

Mask o radu u DOGE-u i fiskalnoj politici

Osvrćući se na svoj rad u DOGE-u, Mask je rekao da je želeo da uspori, kako je naveo, neodrživu fiskalnu putanju Sjedinjenih Država i da kupi vreme dok veštačka inteligencija i robotika ne podstaknu snažniji ekonomski rast.

"Bez toga Amerika ide u bankrot"

- To je jedina stvar koja može da reši problem javnog duga. Mi ćemo 1.000 odsto bankrotirati kao država i propasti kao zemlja bez veštačke inteligencije i robota - predvideo je Mask.

- Ništa drugo neće rešiti problem javnog duga. Samo nam treba dovoljno vremena da izgradimo AI i robote kako ne bismo bankrotirali pre toga.

Krajem novembra Mask je izneo slične tvrdnje u podkastu Nikhila Kamata, navodeći da je primena veštačke inteligencije i robotike "u veoma velikim razmerama" jedino rešenje za američku dužničku krizu.

Rizik deflacije kao nova pretnja

Mask je upozorio da bi nagli rast proizvodnje robe i usluga, podstaknut tim tehnologijama, verovatno doveo do snažne deflacije.

- To deluje verovatno, jer jednostavno nećete moći da povećavate novčanu masu istom brzinom kojom raste količina proizvedene robe i usluga - rekao je.

Deflacija bi, u realnim iznosima, dodatno povećala teret duga, dok bi inflacija u početku olakšala situaciju, ali bi kasniji rast prinosa na obveznice ponovo doveo do snažnog rasta troškova kamata.

Prednosti dolara, ali i upozorenja stručnjaka

Sjedinjene Američke Države ipak imaju određene strukturne prednosti, jer dolar i dalje služi kao svetska rezervna valuta, što Ministarstvu finansija omogućava zaduživanje po nižim kamatnim stopama nego što bi inače bilo moguće.

Mogućnost da SAD izdaje dug u sopstvenoj valuti, kao i kapacitet američke centralne banke da otkupljuje obveznice, dodatno smanjuju rizik od potpunog bankrota.

Uprkos tome, Odbor za odgovorni savezni budžet (Committee for a Responsible Federal Budget) upozorio je prošlog meseca da se SAD nalazi na putanji koja bi mogla da izazove čak šest različitih vrsta fiskalnih kriza.