Navodni račun za uplatu otkupnine za povratak Nensi Gatri, majke američke TV voditeljke Savane Gatri, i dalje je prazan dok se približava drugi rok za isplatu otkupnine koji su dali navodni kidnaperi.

Račun u bitkoinima, za koji se tvrdi da je otvoren kako bi se primila sredstva za oslobađanje Nensi, u ponedeljak ujutru je i dalje pokazivao stanje od 0 dolara, bez ikakvih transakcija, dok vreme do navodnog roka ističe.

Tokom vikenda, Savana i njena porodica su odgovorili na poruku o otkupnini, obećavši da će platiti 6 miliona dolarakako bi im majka bila vraćena.

U prvoj navodnoj poruci traženo je da uplata bude izvršena do prošlog četvrtka, dok je drugi rok bio današnji dan u 17 sati po lokalnom vremenu u Tusonu u Arizoni.Vremenska razlika između Tusona i Beograda iznosi osam sati.

U nedelju je Šerifov odsek Pima okruga saopštio da istraga i dalje traje i da još nema osumnjičenih niti osoba od interesa. Takođe su u nedelju istražitelji viđeni kako pretražuju septičku jamu iza Nensinog doma u Tusonu.

Nensin nestanak je prijavljen 1. februara, nakon što se nije pojavila u crkvi. Njena ćerka Eni i njen suprug Tomaso Ćioni bili su poslednji koji su je videli, samo noć pre nestanka.

