Kongresmen Ro Kana, član odbora američkog Kongresa koji istražuje aferu vezanu za Džefrija Epstajna, pokojnog osuđenog pedofila i američkog milionera koji je pomoću saradnice Gilejn Maksvel podvodio mlade devojke bogatim i moćnim ljudima, uputio je iz Vašingtona poruku koja je izazvala pažnju u Velikoj Britaniji.

On je u izjavi za Skaj njuz poručio da će "možda ovo biti kraj monarhije".

Američki političar smatra da postoje pitanja na koja britanski kralj Čarls Treći treba da odgovori u vezi sa skandalom u koji je upleten njegov mlađi brat Endrju.

- Mislim da je britanska monarhija sada ranjivija nego što je ikada bila. Trebalo bi da postave pitanja kralju i kraljici i možda će ovo biti kraj monarhije - ocenio je demokratski kongresmen koji je inicijator Zakona o transparentnosti dosijea o Epstajnu, zakona koji je doveo do njihovog objavljivanja.

"Ako nemaju odgovore, to nije dobro"

Kana je dodao da "ako (kralj i kraljica) nemaju odgovore, ako su umešani u Epstajnovu klasu, to nije dobro za britansku monarhiju".

- Kralj mora da odgovori na ono što je znao, šta je znao o Endrjuu, a samo oduzimanje titule Endrjuu nije dovoljno. Endrju mora da izađe pred naš odbor i počne da odgovara na pitanja. Ne mislim da je odgovarajuća kazna to da više ne može da bude princ. Mora da postoji više od toga. Moraju da odgovore i kralj i kraljica, ne razumem taj britanski običaj da kada neko postavi kraljici pitanje, kraljica se uvredi što joj se postavlja pitanje? Mislim, hajte molim vas. Ona nosi istu odeću, jede istu hranu, ona je samo ljudsko biće, mora da odgovori na ista pitanja kao i svi - rekao je Kana.

Britanska televizija podseća da Endrju Mauntbaten-Vindzor negirao optužbe za nezakonito postupanje i navodi da nije bilo naznaka da je šira kraljevska porodica bila umešana u aferu oko Epstajna.

Međutim, objavljeni fajlovi su pokazali da je Epstajn pozivan u Bakingemsku palatu i da je posetio kraljevsko imanje Balmoral.

Gilejn Maksvel, njegova saučesnica koja je osuđena zbog trgovine ljudima, takođe je fotografisana u Sandringemu u društvu Endrjua.

"Da razgovaramo sa bilo kim, čak i ako to znači da idemo tako visoko"

Kongresmenka Džasmin Kroket, koja je kao i Kana demokratski član odbora koji istražuje aferu Epstajn, upitana je da li misli da postoje pitanja koja treba uputiti široj kraljevskoj porodici.

- Naša je dužnost da pogledamo dokaze i pokušamo da utvrdimo ko je umešan u ovu veoma zamršenu mrežu. Mislim da bi trebalo da razgovaramo sa bilo kim, čak i ako to znači da idemo tako visoko - poručila je Kroket.

Bakingemska palata je objavila saopštenje u kojem portparol naveo da je kralj Čarls Treći jasno izrazio "duboku zabrinutost" zbog optužbi koje se odnose na Endrjua.