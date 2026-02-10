Slušaj vest

Visoki iranski bezbednosni zvaničnik otputovao je danas u Oman, koji trenutno posreduje u pregovorima između Teherana i SAD o nuklearnom programu Irana, s ciljem da se spreči mogući američki napad.

Ali Laridžani, bivši predsednik iranskog parlamenta, koji sada obavlja funkciju sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, verovatno će tokom posete preneti odgovor svoje zemlje na prvu rundu indirektnih razgovora sa Amerikancima, održanu prošle nedelje u Muskatu.

Laridžani bi trebalo da se sastane sa ministrom spoljnih poslova Omana Badrom Albusaidijem, glavnim posrednikom u pregovorima, kao i s omanskim sultanom Haitamom bin Tarikom, prenela je državna novinska agencija IRNA.

IRNA je razgovore ocenila kao "važne", bez dodatnog objašnjenja kakvu će poruku Laridžani preneti.

Navodi se da je jutros poleteo iz Teherana za Muskat.

Iran i SAD su prošle nedelje u Omanu održali novu rundu pregovora.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči, obraćajući se u nedelju diplomatama na samitu u Teheranu, nagovestio je da će Iran ostati pri svom stavu da mora imati pravo na obogaćivanje uranijuma, što je glavna tačka spora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji je u junu prošle godine, tokom 12-dnevnog rata između Irana i Izraela, bombardovao iranska nuklearna postrojenja.

Taj rat je poremetio ranije runde nuklearnih pregovora između Vašingtona i Teherana.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu trebalo bi da ove nedelje otputuje u Vašington, a očekuje se da će Iran biti glavna tema razgovora, saopštio je njegov kabinet.

SAD su prebacile nosač aviona "USS Abraham Linkoln", brodove i ratne avione na Bliski istok kako bi izvršile pritisak na Iran da pristane na sporazum i imale alat za napad ukoliko Tramp odluči da to učini.

Američke vlasti su juče izdale novo upozorenje američkim plovilima u Ormuskom moreuzu, uskom prolazu na ulazu u Persijski zaliv, da "ostanu što je dalje moguće od iranskih teritorijalnih voda, bez ugrožavanja bezbednosti plovidbe".

Moreuz, kroz koji se odvija petina ukupne svetske trgovine naftom, nalazi se u teritorijalnim vodama Irana i Omana.

Brodovi koji ulaze u Persijski zaliv moraju da prolaze kroz iranske vode.