Britanski Dejli telegraf je objavio snimak nadzornih kamera trenutka kada su zatvorski čuvari otkrili telo osuđenog pedofila Džefrija Epstajna u njegovoj ćeliji.

Epstajn je bio pritvoren u zatvoru u Njujorku pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije kada je pronađen bez svesti 10. avgusta 2019. godine.

Okolnosti samoubistva američkog milionera i njegove veze sa istaknutim javnim ličnostima, uključujući predsednike, medijske tajkune i kraljevsku porodicu, podstakle su teorije zavere da je njegova smrt možda nije bila onakva kako je zvanično prikazana.

Do sada nije objavljen nijedan snimak tog trenutka.

Zakopan među tri miliona fajlova

Dejli telegraf ga je pronašao zakopanog među tri miliona fajlova sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Snimak tačno prikazuje kada je zatvorski čuvar otkrio Epstajnovo telo u 6.30 sati ujutru.

Vidi se obris figure zatvorskog čuvara koji se približava stolu pripadnika obezbeđenja odmah pored izolovanog sprata na kojem se nalazila Epstajnova ćelija.

Otprilike deset sekundi kasnije, čuvar kreće ka ćeliji u kojoj je pronađeno Epstajnovo telo.

Nešto više od minuta potom stražar se kreće napred-nazad između stola i ćelija, gde mu se kasnije pridružuju još dvojica.

Stražari se vide kako se kreću napred-nazad.

Epstajn je na kraju proglašen mrtvim u 6:39 sati ujutru.

Neslaganja između FBI i Ministarstvo SAD

Britanski list podseća da je američki Federalni istražni biro (FBI) zvanično objavio da je Epstajn sebi oduzeo život, a to je potvrđeno dokazima sa obdukcije sprovedene devet dana nakon njegove smrti.

Istražitelji su takođe naveli da od trenutka kada je Epstajn zaključan u ćeliji u 22:40 sati 9. avgusta, pa sve do oko 6:30 ujutru sledećeg jutra, "niko nije ušao ni u jedan od nivoa SHU (Special Housing Unit - specijalne stambene jedinice u kojoj je bio držan)".

Međutim, ova objava FBI je dovedena u pitanje nakon što su novoobjavljeni snimci nadzornih kamera iz Epstajnovih dosijea pokazali figuru u narandžastoj odeći koja se kreće uz stepenice prema Epstajnovoj ćeliji u 22:39 sati.

Kancelarija generalnog inspektora Ministarstva pravde SAD i FBI su izvukli različite zaključke iz snimka.

U evidenciji FBI, nejasna slika je opisana kao "mogući zatvorenik".

Međutim, generalni inspektor ju je registrovao kao policajca koji nosi narandžastu "posteljinu ili pokrivače“, napominjući je u svom konačnom izveštaju kao "neidentifikovanog (čuvara)".