Nedavno otpečaćena sudska dokumenta povezana sa Džefrijem Epstajnom, koja je pregledao list Majami Herald, sadrže detalje iz razgovora Federalnog istražnog biroa iz 2019. godine.



Navodi da je razgovor vođen sa bivšim načelnikom policije Palm Biča, Majklom Rajterom.



U tom razgovoru Rajter opisuje telefonski poziv iz 2006. godine u kojem je predsednik SAD Donald Tramp, govoreći o Džefriju Epstajnu, rekao: „Hvala bogu što ga zaustavljate, svi su znali da on ovo radi“, iako je predsednik više puta tvrdio da u vreme kada su se navodni zločini dešavali nije znao za njih.

Prema navodima iz dokumenta koje prenosi Majami Herald, Tramp je Rajteru rekao da je Gislejn Maksvel bila Epstajnova „operativka“, nazvao ju je "zlom“ i poručio da bi vlasti trebalo da se "fokusiraju na nju“.

U samom dokumentu zatamnjeno je ime osobe koja je intervjuisana, a javno dostupna verzija ne sadrži datum telefonskog razgovora sa Trampom. Međutim, Majami Herald navodi da je reč o Rajteru i da se poziv dogodio 2006. godine, pozivajući se na potvrdu koju je bivši načelnik dao tom listu.

U dokumentu se navodi da je Tramp „bio jedan od prvih ljudi koji su pozvali“ policiju kada se pročulo da je Epstajn pod istragom.

Tramp je tokom razgovora rekao da se distancirao od Epstajna, navodeći da je „odmah otišao“ kada se našao u njegovom društvu u prisustvu maloletnika.

Takođe je policiji rekao da su „ljudi u Njujorku znali da je Epstajn odvratan“, navodi se u dokumentu.

List Forbs je povodom ovih navoda zatražio komentar od Bele kuće.

Pozadina slučaja

Ministarstvo pravde je 30. januara objavilo oko tri miliona dokumenata u vezi sa istragom o Džefriju Epstajnu, na osnovu saveznog zakona koji nalaže objavljivanje takvih zapisa, iako je to učinjeno više od mesec dana nakon roka od 19. decembra.

Prema analizi lista Njujork tajms, Donald Tramp se u tim dokumentima pominje više od 38.000 puta, što odražava njegov raniji društveni odnos sa Epstajnom, koga je Tramp 2004. godine opisao kao „misterioznog Džefrija“.

Odnos između Trampa i Epstajna, koji je započeo osamdesetih godina, pogoršao se tokom dvehiljaditih. Tramp je tvrdio da je njihov odnos prekinut nakon što je Epstajn navodno vrbovao zaposlene iz Trampovog kluba Mar-a-Lago, navodeći da je žrtva trgovine ljudima u seksualne svrhe, Virdžinija Đufre, radila u spa-centru, ali da ju je Epstajn „oteo“, dodajući da ona „nije imala nikakve primedbe na nas“.

Klub Mar-a-Lago je saopštio da je Epstajn zabranjen pristup imanju 2007. godine, a jedan izvor je naveo da je Epstajn „koristio spa-centar kako bi pokušavao da pribavlja devojke“.

Dokumenti takođe opisuju kontakte između Trampa i Gislajn Maksvel, uključujući svedočenje anonimne žrtve koja je navela da joj je na jednoj zabavi u Njujorku „predstavljen“ Tramp, uz napomenu da se između njih „ništa nije dogodilo“.

Ko se još pominje u Epstajnovim dokumentima?

Novobjavljeni zapisi pominju i više istaknutih ličnosti u vezi sa Epstajnom, uglavnom kroz elektronsku poštu i svedočenja trećih lica. Među njima su i poruke u kojima Epstajn iznosi neproverene tvrdnje o Bilu Gejtsu, uključujući navode da je Gejts tražio pomoć u vezi sa polno prenosivom bolešću, što je njegova fondacija ocenila kao netačno.

Dokumenti takođe sadrže prepisku koja sugeriše da je Epstajn održavao kontakt sa ministrom trgovine Hauardom Lutnikom nakon svoje presude iz 2008. godine, iako je Lutnik u januaru rekao da „nije provodio nimalo vremena s njim“.