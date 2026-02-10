Slušaj vest

Tehnološki centar južne Kine, Šenžen, dom vodećeg svetskog proizvođača dronova DJI, do danas je otvorio ukupno 310 logističkih ruta na malim visinama, sa 82 nove rute dodate u 2025. godini, prema tekućem godišnjem zasedanju opštinskog narodnog kongresa

Zvanični podaci objavljeni tokom sastanka u ponedeljak pokazuju da je Šenžen izgradio više od 1.200 objekata za poletanje i sletanje na malim visinama, dok grad ubrzava razvoj svoje ekonomije na malim visinama.

Grad u provinciji Guangdong sada predstavlja vodeću proizvodnu bazu za bespilotne letelice, proizvodeći 70% kineskih potrošačkih dronova i 50% industrijskih dronova.

Širenje sektora niskih nadmorskih visina u Šenženu podstaknuto je sve većim ulaganjima grada u naučno-tehnološke inovacije. Od 2020. do 2024. godine, ukupna ulaganja u istraživanje i razvoj u Šenženu porasla su sa 151,08 milijardi juana (oko 21,73 milijarde američkih dolara) na 245,31 milijardu juana, što predstavlja prosečan godišnji rast od 12,9 procenata. Kineska ekonomija niskih nadmorskih visina dobila je značajan zamah otkako je prepoznata kao novi pokretač rasta u izveštaju o radu vlade za 2024. godinu.

Uprava za civilno vazduhoplovstvo Kine projektovala je da je ekonomija zemlje niskih nadmorskih visina prošle godine dostigla tržišni obim od 1,5 biliona juana i da će se popeti na 3,5 biliona juana do 2035. godine.