Premijerka JapanaSanae Takaiči, nakon ubedljive izborne pobede i dvotrećinske većine svoje Liberalno-demokratske partije u parlamentu, planira da pokuša reviziju ustava i privremeno ukine porez na dodatu vrednost na hranu, u skladu sa predizbornim obećanjima, piše japanski list Japan tajms.

Takaiči vidi reviziju ustava kao pitanje sudbine nacije, a parlamentarnu većinu kao jedinstvenu priliku da ustav prilagodi budućnosti Japana.

Dosadašnji pokušaji izmene, fokusirani na član devet koji definiše Japan kao pacifističku zemlju bez ofanzivne vojske, nisu uspeli, uključujući i inicijativu njenog mentora, bivšeg premijera Šinza Abea. Za izmene je potrebna podrška dve trećine poslanika i većina građana na referendumu, a interesovanje javnosti za ovakvu promenu trenutno je nisko.

Privremeno ukidanje PDV na hranu izaziva zabrinutost u stranci zbog mogućeg gubitka prihoda od oko 5.000 milijardi jena (oko 27 milijardi evra) godišnje, što pokriva oko 40 odsto budžeta lokalnih samouprava za socijalno osiguranje, zdravstvo i penzije.

Takaiči se takođe suočava s potencijalnim geopolitičkim posledicama, posebno zbog svojih izjava o Tajvanu, koje su izazvale oštru reakciju Kine.