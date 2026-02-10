Slušaj vest

Zvaničnici EUusavršavaju plan za ulazak Ukrajine u blok do kraja sledeće godine vođeni geslom "gde ima volje, ima i načina" i, ako bude uspešno realizovan, biće to do sada neviđen brz pristupni proces.

Diplomate i zvaničnici EU rekli su danas za briselski portal Politiko da bi se to desilo po principu "obrnutog proširenja", novom načinu pridruživanja Uniji koji tradiciju okreće naglavačke.

Prvo članstvo sa ograničenim privilegijama

EU bi prvo dala članstvo sa ograničenim privilegijama a zatim bi se članstvo postepeno nadograđivalo kako Ukrajina sprovodi reforme koje je odobrio Brisel. Iza spremnosti EU da razmotri mogućnost odbacivanja svog preterano opreznog pristupa proširenju stoji hitan geopolitički kontekst - Kijev je pod pritiskom da pristane na bolne ustupke u mirovnim pregovorima sa Rusijom a ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom potrebno je nešto čime bi pomogao da Ukrajinci lakše prihvate ustupke Rusima.

1/7 Vidi galeriju Emanuel Makron bio je domaćin samita o Ukrajini Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Zelenski je rekao da je članstvo u EU, koje je cilj Kijeva od Majdana 2014, nagrada koja bi morala da bude isporučena ne za pet ili deset godina, nego sledeće godine.

On je nedavno novinarima u Kijevu na pitanje zašto je vremenski okvir za pristupanje Ukrajine EU toliko važan rekao: "Zato što će datum potpisati Ukrajina, Evropa, SAD i Rusija".

Pristupanje EU uobičajeno podrazumeva zamršeni proces koji uključuje šest klastera od kojih svaki ima više poglavlja o brojnim pitanjima, od poljoprivrede do spoljne politike i reforme pravosuđa. Takođe članice moraju jednoglasno da odluče o zatvaranju svakog klastera pre nego što kandidatura može da napreduje.

Pristup bi mogao da se primeni i na Moldaviju i Albaniju?

Politiko navodi da to objašnjava dugo putovanje nekih zemalja ka EU - Severna Makedonija je kandidat za članstvo od 2025. a Turska, čije je proces trenutno pauziran, još duže. Međutim, za Ukrajinu, s obzirom na agresiju Rusije, višedecenijski period bi bio besmislen. Zato EU radi na reorganizaciji procesa kako bi se omogućio ubrzani pristup koji bi mogao da se primeni na Ukrajinu i, potencijalno, Moldaviju i Albaniju.

Jedan zvaničnik EU rekao je za Politiko da u ugovorima EU nema ničega što bi sprečilo neku zemlju da ide ubrzano prema članstvu, pod uslovom da je to jednoglasna odluka EU.

Jednoglasna podrška članica međutim jedna je od potencijalnih prepreka, s obzirom na protivljenje Budimpešte članstvu Ukrajine. Proruski mađarski premijer Viktor Orban sprečavanje ulaska Ukrajine u EU stavio je u centar svoje kampanje za parlamentarne izbore u aprilu. "Ukrajina je naš neprijatelj", rekao je Orban nedavno s obrazloženjem da Kijev insistira na zabrani uvoza ruskih energenata u Evropu.

Kako zaobići Orbanov veto?

Briselski portal piše da postoji nekoliko načina da EU zaobiđe Orbana. Prvi je da Brisel sačeka mađarske izbore i nada se da će Orban izgubiti od glavnog rivala Petera Mađara koji bi imao drugačiji pristup Ukrajini. Ako Orban pobedi, lideri EU mogli bi da pokušaju da angažuju predsednika SAD Donalda Trampa da utiče na mađarskog premijera da ukloni veto.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

U slučaju da te dve mogućnosti propadnu, EU bi mogla da aktivira član 7 Ugovora kao poslednju opciju koja može da blokira mađarsko nastojanje da stane na put članstvu Ukrajine.

Do sada su se prestonice EU uzdržavale od člana 7 i isključile su mogućnost njegovog aktiviranja pre mađarskih izbora. Ali, Orbanova pobeda zahtevala bi "očajničke mere", piše Politiko.

Članstvo Ukrajine u EU sada je u središtu teškog mirovnog procesa koji uključuje Moskvu, Vašington i Kijev i ako se uključi u mirovni sporazum, zahtev za članstvo 2027. ne bi trebalo da može da propadne. U svakom slučaju, cela situacija naterala je Uniju da uradi ono što obično ne radi - da razmišlja van okvira.