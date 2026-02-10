Slušaj vest

Rusija koncentriše trupe i naoružanje za masovnu ofanzivu sa ciljem da do kraja leta porazi Ukrajinu i diktira mirovne uslove Kijevu.

Kijev post prenosi da je to ocena ukrajinskih i međunarodnih vojnih posmatrača.

- Moskva akumulira strateške rezerve za napad velikih razmera koji će biti pokrenut krajem proleća u istočnom, a kasnije i južnom sektoru Ukrajine - kazao je Roman Pohorili, suosnivač vojne istraživačke organizacije Dipstejt Ukrajina (Deep State UA), na konferenciji o bezbednosti održanoj u Kijevu krajem prošle nedelje.

On je rekao da će "glavna osa ofanzive biti prema velikim gradovima Donjecke oblasti - Slavjansku i Kramatorsku, na istoku Ukrajine, s opštim ciljem da se većina kopnenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine (OSU) uključi u opštu bitku i uništi".

- Napadom koji će služiti kao podrška, a koji će biti pokrenut kasnije, početkom leta, biće pogođena južne teritorije Ukrajine i on će biti usmeren ka većim gradovima Zaporožje i Orihiv, sa ciljem da se ukrajinske snage odvrate sa glavnog fronta na istoku - naveo je Pohorili.

Ruslan Mikula, njegov kolega iz Dipstejta, kazao je da bi "ukupne ruske snage koncentrisane za glavni deo operacije mogle da broje više od 100.000 ljudi". 

ISW: Planiranje ofanzive protivreči izjavama Kremlja

Vašingtonski Institut za proučavanje rata (ISW) u petak je u redovnoj analizi izneo slična predviđanja, navodeći da ruska vojna komanda namerava da rasporedi strateške rezerve, koje formira od sredine 2025. godine, za veliku prolećnu ofanzivu na istoku Ukrajine.

- Tekuće rusko planiranje velike ofanzive potvrđeno je na osnovu vidljivih kretanja trupa i procesa regrutovanja i jasno protivreči zvaničnim izjavama Kremlja da Rusija želi mir s Ukrajinom i da ne želi da zauzme još više teritorije od Ukrajine - navodi se u izveštaju ISW.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Američki analitičari navode da je namera Kremlja da porazi Ukrajinu u ofanzivi koja donosi konačnu ratnu pobedu verovatno nerealna zbog snage ukrajinskih odbrambenih mreža zasnovanih na dronovima i pada broja regruta unutar Rusije.

U analizi Dipstejta o verovatnoći da ruska ofanziva postigne svoje ciljeve, objavljenoj u subotu, navodi se da su ukrajinske borbene performanse pokazale da su snage Kijeva sposobne da naglo zaustave Ruse i da će to verovatno ponovo učiniti, a pozivaju se i zapadni saveznici Ukrajine da naprave razliku između ruskih borbenih sposobnosti koje se prikazuju u medijima pod kontrolom Kremlja i onoga što su ruske snage zapravo sposobne da učine na ukrajinskim ratištima.

- Mi (Ukrajina) smo već pretvorili "drugu najmoćniju vojsku na svetu" u vojsku koja trpi kolosalne ljudske gubitke, izvodi napade koristeći motocikle i civilne automobile i koristi magarce, kamile i konje za logistiku. Moskva zna samo jezik sile i ta sila mora da bude demonstrirana zajedničkim naporima, kombinujući naše iskustvo sa naoružanjem naših partnera - navodi se u saopštenju Dipstejta.

Poruka generala Petreusa

General Dejvid Petreus, bivši vrhovni komandant savezničkih snaga u Avganistanu i nekadašnji direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA), za Kijev post rekao je da su ruski napadi na prvi cilj - Pokrovsk, već u toku i da se ukrajinske oružane snage drže u tom sektoru već mesecima.

Na pitanje da li bi ta ukrajinska odbrana mogla da se odupre masovnijoj ofanzivi u proleće i leto, Petreus je rekao da će "oni zaustaviti Ruse".

- Oni će izdržati. Ukrajinski narod je uz njih - poručio je Petreus.

Dejvid Petreus, američki general i bivši direktor CIA Foto: Efrem Lukatsky/AP, Pawel Supernak/PAP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Ukrajinski vojni novinar Andrij Caplijenko je na Telegramu prokomentarisao da "Rusija akumulira snage i sprema novu ofanzivu velikih razmera na jugu i istoku Ukrajine tokom leta... (i) sprema se za eskalaciju, a ne za diplomatiju..."

- Biće zaustavljeni - naveo je Caplijenko.

Počev od početka 2024. godine, jedinice ukrajinske vojske su se sve više okretale rojevima dronova kako bi potpomogle odbranu, nanoseći velike žrtve i primoravajući ruske snage da odustanu od skoro bilo kakve upotrebe oklopnih vozila poput tenkova i oklopnih transportera, jer su ta vozila veoma ranjiva u napadima dronovima.

Ruska kontrataktika, prvi put primenjena početkom 2025. godine – upade malih grupa teže uočljivih pešadinaca – omogućila je snagama Kremlja da nastave da postižu male, postepene napretke po cenu velikih, a ponekad i ogromnih žrtava.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

U najgorim neuspešnim napadima, čitave jedinice su uništene rojevima dronova i artiljerijskim i minobacačkim napadima.

Dipstejt je juče izvestio da ruski pešadijski timovi i dalje napreduju u sektoru Pokrovska, koristeći niske temperature, koje su smanjile kapacitet baterija dronova i vreme koje oni mogu da provedu u letu, kako bi pokrenuli novi talas upada u severnom delu Pokrovska i u susednom gradu Mirnogradu, gde su se desetine ruskih vojnika navodno sakrile u gradskoj crkvi.

- Ruska oklopna kolona poslata kao pojačanje pešadiji su uništena, a više od 300 vojnika je ubijeno ili ranjeno - navodi se u izveštaju.

Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Kijev post nije mogao nezavisno da potvrdi te tvrdnje.

- Ruske trupe koje deluju u sektorima Pokrovsk/Mirnograd i na drugim mestima na frontu u Donjeckoj oblasti izbegavaju direktne napade na ukrajinske odbrambene položaje, radije postavljajući zasede duž puteva koje jedinice Oružanih snaga Ukrajine koriste za snabdevanje i napadaju bespilotna kopnena vozila (UGV) koja prevoze ljude i materijal do i sa prednjih položaja - navodi se u izveštaju RBK-Ukrajina o ruskim taktikama napada.

Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Kiril Sazonov, oficir i bloger jedinice u 41. mehanizovanoj pešadijskoj brigadi ukrajinske vojske, rekao je da su predviđanja o velikoj ruskoj ofanzivi verodostojna i da ruskim tvrdnjama o mirnim namerama ne treba verovati.

- Da, istina je. Rusija se ne sprema da potpiše mirovni sporazum; vidimo napore da se poveća pritisak, uključujući i na frontu... Očigledno je da će s otopljavanjem vremena ubaciti sve što imaju u rezervi... (Ali) videćemo isti rezultat. To nam je poznato. Videćemo minimalni napredak sa maksimalnim gubicima. Ovako se vodi borba protiv njih od 2022. godine. A njihova ekonomija se zaista raspada. Sada je kriza. A do leta će naglo krenuti nizbrdo. Kao pneumatski čekić - naveo je Sazonov u analizi objavljenoj u ponedeljak na njegovom Telegram kanalu.

(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)

