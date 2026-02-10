Slušaj vest

Predsednik FrancuskeEmanuel Makron izjavio je da je predložio nekoliko evropskih lidera da se vrate dijalogu sa Rusijom.

Po njegovim rečima, razgovori o rešenju situacije u Ukrajini ne bi trebalo da zavise od trećih strana – Evropa mora sama učestvovati u diskusiji o sopstvenoj bezbednosti.

Argumenti Pariza su jednostavni: kako je Makron naveo, "sviđa nam se Rusija ili ne", ona se nalazi "pravo pred našim vratima". Ignorisati taj faktor, po njegovoj logici, znači zatvarati oči pred realnošću.

"Zbog toga sam predložio nekoliko evropskih kolega da obnovimo dijalog. Za neke je još bilo prerano da šalju svoje diplomatske savetnike, kao što smo to mi učinili“, rekao je predsednik.

Francuska je, po njegovim rečima, već obnovila kanal komunikacije sa Moskvom „na tehničkom nivou“. Sada, smatra Makron, EU treba zajednički format – bez previše razdvojenih glasova i paralelnih linija.

„Ne sme biti previše sagovornika; potreban je mandat, jednostavno predstavljanje – videćemo kako ćemo se organizovati, ali mora postojati mogućnost da se dijalog sa Rusijom obnovi. Zašto? Zato što će, onog dana kada bude mira, taj mir obuhvatiti i Evropu“, izjavio je predsednik.