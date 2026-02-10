Slušaj vest

Avion tipa "Fokker 50" kompanije "Star skaj" srušio se u Somaliji odmah nakon poletanja sa Međunarodnog aerodroma u Mogadišu.

Avion je, prema izveštajima, imao tehničkih problema ubrzo nakon poletanja u Mogadišu, pri čemu je imao poteškoće da se penje.

Svedoci sa plaže rekli su da je avion leteo neuobičajeno nisko, pre nego što je preleteo plitku vodu i sleteo na obalu.

Fotografije aviona pokazuju da je desno krilo delimično polomljeno.

Zvaničnik aerodroma izjavio je povodom avionske nesreće:

"Prioritet je bio osigurati da ne dođe do požara posle udara, s obzirom na blizinu vode. Sa olakšanjem možemo potvrditi da su svi putnici evakuisani bezbedno.“

Somalijska civilna avijacija (SCAA) pokrenula je istragu o incidentu.

Somalijska državna agencija SONA prenela je da je ministar saobraćaja Mohamed Farah Nuh obišao mesto pada u blizini Aden Ade aerodroma. On je potvrdio da nema žrtava i da će se utvrditi uzrok pada.