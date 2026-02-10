AVION SE SRUŠIO NA PLAŽU, SVI PUTNICI PREŽIVELI! Imao poteškoće sa penjanjem, pa morao u plitku vodu (FOTO, VIDEO)
Avion tipa "Fokker 50" kompanije "Star skaj" srušio se u Somaliji odmah nakon poletanja sa Međunarodnog aerodroma u Mogadišu.
Avion je, prema izveštajima, imao tehničkih problema ubrzo nakon poletanja u Mogadišu, pri čemu je imao poteškoće da se penje.
Svedoci sa plaže rekli su da je avion leteo neuobičajeno nisko, pre nego što je preleteo plitku vodu i sleteo na obalu.
Fotografije aviona pokazuju da je desno krilo delimično polomljeno.
Zvaničnik aerodroma izjavio je povodom avionske nesreće:
"Prioritet je bio osigurati da ne dođe do požara posle udara, s obzirom na blizinu vode. Sa olakšanjem možemo potvrditi da su svi putnici evakuisani bezbedno.“
Somalijska civilna avijacija (SCAA) pokrenula je istragu o incidentu.
Somalijska državna agencija SONA prenela je da je ministar saobraćaja Mohamed Farah Nuh obišao mesto pada u blizini Aden Ade aerodroma. On je potvrdio da nema žrtava i da će se utvrditi uzrok pada.
Još nije objavljeno koliko putnika je bilo u avionu, ali se zna da Fokker 50 može da primi 50 do 58 putnika.
(Kurir.rs/Joe/P.V.)