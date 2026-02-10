Kremlj o novim pregovorima o ratu u Ukrajini, Putinov portparol Peskov ih "očekuje uskoro"
IZJAVA DMITRIJA PESKOVA, PORTPAROLA RUSKOG PREDSEDNIKA VLADIMIRA PUTINA
"OČEKUJEMO USKORO NOVE PREGOVORE O RATU U UKRAJINI" Iz Kremlja kažu da "još nema konkretnih datuma" nakon "konstruktivne i izazovne" druge runde u Abu Dabiju
Kremlj je saopštio danas da još nije zakazana nova runda mirovnih pregovora o ratu u Ukrajini, ali je verovatno da će do razgovora doći uskoro.
"Ne, još nema konkretnih datuma, ali ipak očekujemo da će se to uskoro dogoditi“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, javlja RIA Novosti.
Pregovarači Rusije, Ukrajine i SAD sastali su 4. i 5. februara u Abu Dabiju na drugoj rundi trilateralnih razgovora.
Peskov je opisao razgovore u Abu Dabiju kao konstruktivne i izazovne i najavio njihov nastavak.
Tri strane nisu postigle značajan napredak u pregovorima, ali su Rusija i Ukrajina razmenile 314 ratnih zatvorenika prvi put od oktobra prošle godine.
