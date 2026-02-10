Slušaj vest

Kremlj je saopštio danas da još nije zakazana nova runda mirovnih pregovora o ratu u Ukrajini, ali je verovatno da će do razgovora doći uskoro.

"Ne, još nema konkretnih datuma, ali ipak očekujemo da će se to uskoro dogoditi“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, javlja RIA Novosti.

Pregovarači Rusije, Ukrajine i SAD sastali su 4. i 5. februara u Abu Dabiju na drugoj rundi trilateralnih razgovora.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Peskov je opisao razgovore u Abu Dabiju kao konstruktivne i izazovne i najavio njihov nastavak.

Tri strane nisu postigle značajan napredak u pregovorima, ali su Rusija i Ukrajina razmenile 314 ratnih zatvorenika prvi put od oktobra prošle godine.

(Kurir.rs/FoNet)

