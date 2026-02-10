Slušaj vest

Tokom poslednjih nedelja, na iranskoj televiziji emitovane su stotine iznuđenih "priznanja" zatvorenika osuđenih na smrt zbog vođenja "rata protiv Boga”, nakon masovnih protivrežimskih protesta.

Veruje se da je više hiljada ljudi ubijeno ili privedeno kada su protesti okončani smrtonosnim obračunom straže Islamske Republike Iran.

Od tada su vlasti počele da izvlače zatvorenike iz njihovih ćelija za televizijska ispitivanja, osmišljena da usade strah među stanovništvom.

Grupe za ljudska prava takođe tvrde da iranski režim sprovodi tajna pogubljenja i koristi smrtonosne injekcije, piše Dejli mejl. Od početka protesta krajem decembra, aktivističke agencije potvrdile su 6.961 smrt, uglavnom demonstranata, uz još 11.630 slučajeva pod istragom.

Iranski lekari se plaše da bi stvarni broj ubijenih mogao da bude iznad 30.000

Zabeleženo je i više od 51.000 hapšenja. Isključenje interneta izuzetno je otežalo dokumentovanje stvarnog razmera broja poginulih, a iranski lekari sugerišu da bi stvarni broj mogao premašiti 30.000.

Arina Moradi, članica Organizacije za ljudska prava Hengav, tvrdi da su zatvorenici takođe izloženi „lažnim” pogubljenjima kao obliku psihološkog mučenja.

Organizacija Iran hjuman rajts sa sedištem u Norveškoj navodi da trenutno istražuje nekoliko verodostojnih izveštaja da su demonstranti „tajno pogubljeni u nekoliko zatvora” širom zemlje.

"Pobogu, ne pogubljenje!"

Šervin Bagerijan (18) pojavio se u jednom od iranskih televizijskih "priznanja" noseći svetloplavu zatvorsku uniformu i lisice. Tokom videa optužen je za podsticanje demonstranata protiv snaga režima i udaranje tela mrtvih bezbednosnih zvaničnika.

Zahtevali su da kaže „koliko je porodica uništio, koliko je dece ostavio bez roditelja”, zbog čega Bagerijan u jednom trenutku očajno klone nad stolom sa glavom u rukama.