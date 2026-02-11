Slušaj vest

Neznatno više od polovine Poljaka koji su učestvovali u novom istraživanju smatra da SAD više nisu pouzdan saveznik, dok nešto manje od trećine veruje da to i dalje jesu.

Rezultati istraživanja agencije "SW Research" za dnevnik „Žečpospolita“ uklapaju se u nalaze drugih anketa koje pokazuju da se percepcija SAD u Poljskoj znatno pogoršala od povratka Donalda Trampa u Belu kuću.

Istraživanje agencije IBP pokazuje da 58 odsto ispitanika negativno ocenjuje Trampovu međunarodnu i bezbednosnu politiku u prvoj godini mandata, dok je 23 odsto ocenjuje pozitivno. Neki poljski zvaničnici otvoreno su kritikovali Trampa, a premijer Donald Tusk se nedavno pridružio evropskim liderima koji su od SAD zatražili poštovanje danskog suvereniteta nad Grenlandom. Suprotno tome, predsednik Karol Navrocki, blizak desničarskoj opoziciji, ostaje Trampov saveznik i često hvali njegovu politiku.

Dodatna istraživanja, sprovedena tokom krize oko Grenlanda i nakon Trampovih tvrdnji da NATO saveznici nisu podržali SAD „na prvoj liniji fronta“, pokazala su preovlađujuće negativne stavove prema Vašingtonu. Prema anketi za „Super ekspres“, 45 odsto Poljaka smatra da SAD pod Trampom više nisu prijatelj Poljske, dok 37 odsto misli suprotno. Stručnjaci ističu da su Trampove izjave o saveznicima u Iraku i Avganistanu posebno loše primljene u Poljskoj.

Istraživanje CBOS-a pokazuje da 58 odsto ispitanika negativno ocenjuje Trampovu spoljnu politiku iz ugla poljske nacionalne bezbednosti, dok je 32 odsto vidi pozitivno.

Ipak, međunarodno istraživanje agencije Eurobazuka pokazuje da su Poljaci i dalje manje negativni prema Trampu od većine Evropljana – samo 28 odsto ga vidi kao „neprijatelja Evrope“, a 17 odsto kao „prijatelja“, što je najviši procenat među ispitivanim zemljama.