U Kremlju su obratili pažnju današnju raniju izjavu predsendika Francuske Emanuela Makrona o obnovi kontakta sa Rusijom, a kako je naveo portparol ruskog predsednika, Dmitrij Peskov, kaže da Moskvi imponuju reči francuskog lidera.

"Govorili smo da je svođenje odnosa na nultu tačku štetno za sve. Rusija je uvek bila zagovornik održavanja dijaloga, koji može doprineti rešavanju najaktuelnijih i najsloženijih problema — oni se sami od sebe neće rešiti", naglasio je predstavnik Kremlja.

Prema njegovim rečima, od drugih evropskih lidera slični predlozi nisu stizali, ali su Francuska i Rusija zaista obnovili kontakte na tehničkom nivou.

„Bilo je kontakata, to možemo da potvrdimo, koji po želji i potrebi mogu omogućiti da se prilično brzo uspostavi dijalog na najvišem nivou. Za sada nismo dobili naznake da takva želja postoji“, rekao je Peskov.