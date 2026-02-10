Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a šest je ranjeno u napadu Oružanih snaga Ukrajine na pogrebnu povorku u selu Skelki u Zaporoškoj oblasti.

To je saopštio ruski administratior regiona Jevgenij Balicki na Telegram kanalu.

"Prema operativnim informacijama, neprijatelj je napao pogrebnu povorku u selu Skelki u Vasiljevskom opštinskom okrugu. Šest osoba je zadobilo povrede od gelera različitog stepena težine, a jedna osoba je poginula“, navodi se u objavi guvernera.

Ruski mediji preneli su da je ubijen protojerej Ruske pravoslavne crkve Sergij Kljahin.

Balicki je dodao da se povređenima pruža neophodna medicinska pomoć.

Ministarstvo odbrane Rusije je 10. februara saopštilo da su ruske snage uspele da preuzmu kontrolu nad naseljem Zaližnično u Zaporoškoj oblasti.