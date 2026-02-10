Slušaj vest

Bivši ruski gradonačelnik je uhapšen zbog sumnje da je organizovao napad na bivšu ženu na Kritu, 19. januara. Negirao je optužbe pred policijom, dok je sa njim "palo" i više muškaraca koje je navodno platio da dignu u vazduh lokal njegove bivše supruge.

- Nisu zapalili radnju bivše žene ovog čoveka. Ne poznajemo tu ženu lično. Spalili su našu radnju. U poslednje vreme gubimo san zbog svega što se dešava - rekao je vlasnik radnje.

Lokal koji su zapalili je u potpuno izgoreo, te je šteta iznosi 150.000 evra.

Rekonstrukcija događaja

Naime, kako prenose tamošnji mediji, sve se dogodilo uveče 19. januara u Almiridi, Hanija — 78-godišnji Rus je navodno "regrutovao" trojicu mladih Grka, dvojicu iz Soluna i jednog iz Hanije, da podmetnu požara kako bi terorisao svoju 65-godišnju bivšu suprugu takođe iz Rusije.

Prema istrazi, nakon razvoda 2020. godine, posle 30 godina zajedničkog života, nesuglasice između bivših supružnika eskalirale su u ozbiljne pretnje i nasilje. Žena je, kako se navodi, mesecima dobijala preteće poruke, kako pre, tako i nakon paljevine.

Vlasnik radnje koja se nalazi pored objekta koji je izgoreo izjavio je da nema nikakve veze sa slučajem.

- Ja sam pored, nemam ništa. Sve je izgorelo. Sišao sam dole kada je već bilo u plamenu, nisam ništa video. To je arhitektonski biro koji je izgoreo. Njegova bivša žena ne poseduje ništa – ni radnju, niti ima veze sa mojim objektom ili tim biroom. Ona samo ima kuću u ovom kraju - rekao je on.

Kamere snimile napadače

Sigurnosne kamere zabeležile su dvojicu mladića iz Soluna kako sa kanisterima u rukama prilaze objektu. Nekoliko sekundi nakon eksplozije, vide se kako panično beže sa lica mesta. Identitet jednog od njih otkriven je zahvaljujući teškim opekotinama na ruci.

Dan nakon paljevine, 20-godišnjak je fotografisao ruku sa vidljivim opekotinama, što je dodatno povezano sa nalazima vatrogasne službe.

- Osoba koja je držala kanister u desnoj ruci viđena je nakon paljevine kako se udaljava, pokušavajući da ugasi plamen na istoj ruci - navodi se u saopštenju vatrogasaca.

Foto: Printskrin X

Uloga "meštanina"

Osim dvojice direktnih izvršilaca, ključnu ulogu imao je i meštanin Hanije, koji je kupovao kanistere benzina na lokalnoj benzinskoj pumpi, ne izazivajući sumnju u maloj zajednici.

Plan je, prema optužnici, bio detaljno organizovan — korišćeni su strani telefonski brojevi, obezbeđen smeštaj u hotelu, prevoz, pa čak i presvlačenje nakon izvršenja dela.

Nakon požara, bivša supruga dobila je poruku sa nepoznatog broja u kojoj joj je zaprećeno novim napadima. Nekoliko sati kasnije stigla je još jedna poruka — sa upozorenjem da će i njeni prijatelji biti "spaljeni".

Za sada je samo jedan od osumnjičenih u potpunosti priznao krivicu i detaljno opisao način delovanja grupe. Očekuje se da će dvojica navodnih izvršilaca, kao i osoba koja ih je snabdevala zapaljivim materijalom, svedočiti u narednim danima.

Ko je bivši ruski gradonačelnik?

Optuženi je godinama bio visoki državni funkcioner u Rusiji:

bivši zamenik ministra poljoprivrede Ruske Federacije

gradonačelnik gradske oblasti Kazanj

član Saveta Federacije

doktor sociologije

dobitnik medalje "Za radnu hrabrost" (1981) i Ordena prijateljstva (1995)

proglašen jednim od deset najboljih gradonačelnika u Rusiji

nagrađivan na takmičenjima za "najočuvaniji grad u Rusiji"

Danas se, umesto po priznanjima, suočava sa teškim optužbama pred grčkim pravosuđem.