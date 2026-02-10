RUSKI GRADONAČELNIK POKUŠAO DA SE OSVETI ŽENI POSLE 30 GODINA BRAKA! Platio Grke da zapale lokal supruge, pa tražio OVO da mu VRATI! Kamere snimile SVE!
Bivši ruski gradonačelnik je uhapšen zbog sumnje da je organizovao napad na bivšu ženu na Kritu, 19. januara. Negirao je optužbe pred policijom, dok je sa njim "palo" i više muškaraca koje je navodno platio da dignu u vazduh lokal njegove bivše supruge.
- Nisu zapalili radnju bivše žene ovog čoveka. Ne poznajemo tu ženu lično. Spalili su našu radnju. U poslednje vreme gubimo san zbog svega što se dešava - rekao je vlasnik radnje.
Lokal koji su zapalili je u potpuno izgoreo, te je šteta iznosi 150.000 evra.
Rekonstrukcija događaja
Naime, kako prenose tamošnji mediji, sve se dogodilo uveče 19. januara u Almiridi, Hanija — 78-godišnji Rus je navodno "regrutovao" trojicu mladih Grka, dvojicu iz Soluna i jednog iz Hanije, da podmetnu požara kako bi terorisao svoju 65-godišnju bivšu suprugu takođe iz Rusije.
Prema istrazi, nakon razvoda 2020. godine, posle 30 godina zajedničkog života, nesuglasice između bivših supružnika eskalirale su u ozbiljne pretnje i nasilje. Žena je, kako se navodi, mesecima dobijala preteće poruke, kako pre, tako i nakon paljevine.
Vlasnik radnje koja se nalazi pored objekta koji je izgoreo izjavio je da nema nikakve veze sa slučajem.
- Ja sam pored, nemam ništa. Sve je izgorelo. Sišao sam dole kada je već bilo u plamenu, nisam ništa video. To je arhitektonski biro koji je izgoreo. Njegova bivša žena ne poseduje ništa – ni radnju, niti ima veze sa mojim objektom ili tim biroom. Ona samo ima kuću u ovom kraju - rekao je on.
Kamere snimile napadače
Sigurnosne kamere zabeležile su dvojicu mladića iz Soluna kako sa kanisterima u rukama prilaze objektu. Nekoliko sekundi nakon eksplozije, vide se kako panično beže sa lica mesta. Identitet jednog od njih otkriven je zahvaljujući teškim opekotinama na ruci.
Dan nakon paljevine, 20-godišnjak je fotografisao ruku sa vidljivim opekotinama, što je dodatno povezano sa nalazima vatrogasne službe.
- Osoba koja je držala kanister u desnoj ruci viđena je nakon paljevine kako se udaljava, pokušavajući da ugasi plamen na istoj ruci - navodi se u saopštenju vatrogasaca.
Uloga "meštanina"
Osim dvojice direktnih izvršilaca, ključnu ulogu imao je i meštanin Hanije, koji je kupovao kanistere benzina na lokalnoj benzinskoj pumpi, ne izazivajući sumnju u maloj zajednici.
Plan je, prema optužnici, bio detaljno organizovan — korišćeni su strani telefonski brojevi, obezbeđen smeštaj u hotelu, prevoz, pa čak i presvlačenje nakon izvršenja dela.
Nakon požara, bivša supruga dobila je poruku sa nepoznatog broja u kojoj joj je zaprećeno novim napadima. Nekoliko sati kasnije stigla je još jedna poruka — sa upozorenjem da će i njeni prijatelji biti "spaljeni".
Za sada je samo jedan od osumnjičenih u potpunosti priznao krivicu i detaljno opisao način delovanja grupe. Očekuje se da će dvojica navodnih izvršilaca, kao i osoba koja ih je snabdevala zapaljivim materijalom, svedočiti u narednim danima.
Ko je bivši ruski gradonačelnik?
Optuženi je godinama bio visoki državni funkcioner u Rusiji:
- bivši zamenik ministra poljoprivrede Ruske Federacije
- gradonačelnik gradske oblasti Kazanj
- član Saveta Federacije
- doktor sociologije
- dobitnik medalje "Za radnu hrabrost" (1981) i Ordena prijateljstva (1995)
- proglašen jednim od deset najboljih gradonačelnika u Rusiji
- nagrađivan na takmičenjima za "najočuvaniji grad u Rusiji"
Danas se, umesto po priznanjima, suočava sa teškim optužbama pred grčkim pravosuđem.
Kurir.rs/In.gr