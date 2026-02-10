Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države dale su Ukrajini i Rusiji rok do juna da postignu sporazum o okončanju skoro četvorogodišnjeg rata, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

„Amerikanci predlažu da strane okončaju rat do početka ovog leta i verovatno će vršiti pritisak na aktere upravo u skladu sa tim rasporedom“, rekao je Zelenski novinarima u Kijevu.

On je dodao da je administracija predsednika Donald Tramp insistirala na jasnom vremenskom okviru za sve događaje i predložila održavanje naredne runde trilateralnih razgovora već naredne nedelje u Sjedinjenim Državama, najverovatnije u Majamiju. Ukrajina je potvrdila da će učestvovati u razgovorima.

Tramp je ranije tvrdio da će okončati rat u roku od 24 časa posle stupanja na dužnost. Međutim, više od 12 meseci kasnije, mirovni sporazum i dalje je nedostižan, dok kritičari optužuju Trampa da ga ruski predsednik Vladimir Putin manipuliše kako bi se američka politika približila narativu Kremlja i njegovim maksimalističkim zahtevima.

Novi rok dolazi nakon trilateralnih razgovora pod posredovanjem SAD, održanih u Abu Dabiju između Rusije i Ukrajine. Ti razgovori nisu doneli značajniji napredak, jer su obe strane ostale pri suprotstavljenim zahtevima. Kremlj zahteva da se Ukrajina povuče iz snažno industrijalizovanog istočnog regiona Donbasa, koji obuhvata oblasti Donjnjeck i Lugansk, gde se i dalje vode najžešće borbe. Kijev je ovaj uslov čvrsto odbacio. Pored toga, ukrajinski ustav zabranjuje ustupanje istočnih teritorija, što je upravo zahtev Rusije.

Ipak, dve strane su se saglasile da svaka razmeni po 157 ratnih zarobljenika, što su 5. februara potvrdili zvaničnici Ukrajine i SAD, kao i Ministarstvo odbrane Rusije. Zelenski je u subotu dodao da će se razmene ratnih zarobljenika sa Rusijom nastaviti u skladu sa postignutim dogovorom.

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof, koji je predvodio američki tim za posredovanje zajedno sa Džared Kušner, izjavio je u četvrtak da, iako „značajan posao tek predstoji“ u mirovnim razgovorima, razmena zarobljenika pokazuje da „kontinuirani diplomatski angažman daje opipljive rezultate i unapređuje napore za okončanje rata u Ukrajini“.

Američki zvaničnici nisu naveli koje bi mere Vašington mogao da preduzme ukoliko postavljeni rokovi ne budu ispunjeni.