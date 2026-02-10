Slušaj vest

Kada se pojave ozbiljne analize ili veliki intervjui u medijima poput "Politika", to ne treba shvatati olako. Na takvim analitičkim tekstovima radi ceo tim novinara u čiju stručnost ne treba sumnjati.

Kao parametre su uzeli zaduženja američkih saveznih država, sve češće međunarodno trgovanje zlatom umesto dolarom, kao i političke reakcije koje su usledile. Donald Tramp se tim povodom oglasio, kritikovao BRIKS i poručio da je, prema njegovim rečima, cilj tih zemalja gašenje dolara, uz najave carina i drugih mera - u njegovom prepoznatljivom stilu.

Na ovu temu, za Kurir televiziju, govorili su Nenad Bumbić - ekonomista i analitičar, Marko Matić - direktor Centra za odgovorne medije i politički analitičar, Nemanja Antić - ekonomista i prof. dr Ivan Arnautović - ekonomista.

"Dolar slabi"

- Što se tiče samog dolara, ovde zapravo nije reč o krahu u smislu da će dolar preko noći postati bezvredan, niti o scenariju nalik hiperinflaciji kakvu smo imali sa dinarom devedesetih. Reč je o proceni da postoji sasvim solidna verovatnoća da će dolar u narednom periodu dodatno gubiti na vrednosti - rekao je Nenad Bumbić.

nenad.jpg
Nenad Bumbić - ekonomista i analitičar Foto: Kurir Televizija

Dodao je da ako Federalne rezerve snize kamatne stope, to onda znači manji prinos na američke obveznice i na finansijske instrumente denominovane u dolarima.

- Ako pogledamo konkretne brojke: kada je Donald Tramp prvi put došao na vlast, za jedan dolar dobijalo se oko 95 do 98 centi. Danas je taj odnos negde oko 82–83 centa. Takođe, u prethodnih godinu i po dana dinar je, u odnosu na dolar, ojačao za oko 15 odsto. Drugim rečima, dolar je u tom periodu izgubio približno 12 do 15 procenata vrednosti, u zavisnosti od dana i parametara koje uzmete za poređenje.

U poslednjih desetak godina tri valute su se u svetu izdvojile kao štedne. Prva je dinar - i to nije nešto što je tek tako rečeno. Druga je švajcarski franak, a treća japanski jen. Zašto baš te valute? Zato što je u pitanju zbir nekoliko faktora: oporezivanje kamate, visina kamatne stope i jačina kursa. Kada ulažete u neku valutu, uvek morate da gledate koliko se kamata oporezuje - na dinarsku štednju porez je nula, dok je na dolar 15 odsto. Zatim, morate da gledate koliko je valuta sklona apresijaciji ili depresijaciji, odnosno koliko joj kurs varira u odnosu na druge valute - objasnio je Nemanja Antić.

nemanja.jpg
Nemanja Antić - ekonomista Foto: Kurir Televizija

Dodao je da problem dinara kao štedne valute za velike američke investitore nije stabilnost, već dubina tržišta. 

"Dolar je izgubio oko 99 odsto svoje vrednosti"

- Treći faktor je nominalna kamatna stopa. Na dinare je u poslednjih 10, 12, pa i 15 godina ona uglavnom bila visoka - od 4 do 8 odsto, a u jednom periodu čak i do 9 odsto. Količina dinara u opticaju jednostavno nije dovoljna da apsorbuje, recimo, 10 milijardi dolara. Kada bi takav iznos došao u Srbiju i bio zamenjen u dinare, kurs bi momentalno „odlepio“ - ne bi otišao na 186, nego na 86. Drugim rečima, takav disbalans dinar ne bi mogao da izdrži.

- Pošto smo snažno oslonjeni na evropsku valutu, evro, jasno je da je kretanje evra kod nas direktno povezano sa domaćom ekonomijom. Zbog toga je evro u Srbiji i favorizovan. Dolar, s druge strane, jeste dominantna svetska valuta i priče o njegovom „krahu“ ne samo da nisu realne u skorije vreme, već su preterane - naveo je Ivan Arnautović.

ivan.jpg
prof. dr Ivan Arnautović - ekonomista Foto: Kurir Televizija

"Treba imati u vidu dubinu tržišta"

Dodao je da je dolar, u tom smislu, neminovna valuta.

- Naš dinar postoji još od 12. i 13. veka, iz vremena Nemanjića, dok američki dolar nastaje tek u 18. veku. Ipak, upravo ta dubina tržišta daje dolaru snagu. On je, uostalom, nastao iz španskog dolara, a svoju punu vrednost dobio kroz kolonizaciju i globalnu ekspanziju. Veliki faktor u celoj ovoj priči jeste i štampanje dolara. Često se to zamišlja kao neka fotokopir-mašina koja neprestano izbacuje novčanice, ali to u praksi nije tako. Reč je o elektronskom novcu, koji se obračunava kroz različite finansijske mehanizme, čime se ukupna količina dolara u opticaju povećava.

- Ne govorim o američkim bankama niti o tekstu koji se pojavio u "Politiku" u smislu najave problema ili kolapsa dolara, niti oni o tome govore. Oni govore o padu vrednosti dolara u poslednjih godinu dana. Zašto to nije kolaps? Kolaps je ono što smo mi doživeli 1992. godine. Ako neko zna šta znači pravi kolaps valute - to smo mi. Ovo o čemu sada govorimo su fina tržišna podešavanja. Delom ih diktiraju američke monetarne vlasti, a delom globalna ekonomska situacija - rekao je Marko Matić.

Naveo je da u toj situaciji srednje američke države i dalje imaju značajan udeo i predstavljaju svojevrsnu lokomotivu svetskog razvoja, naročito u oblastima visokih tehnologija.

marko.jpg
Marko Matić - direktor Centra za odgovorne medije i politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Ciklično kretanje vrednosti valute

- Danas govorimo o razvoju kosmičkih tehnologija, komunikacionih sistema, veštačke inteligencije - svega onoga što savremenu ekonomiju vuče napred. U tim oblastima Amerikanci su i dalje broj jedan, praktično neprikosnoveni. Ako hoćemo da to prevedemo na dinarski jezik: 2015. godine jedan dolar vredeo je oko 98-99 dinara. Pre nekoliko godina skočio je i do 120 dinara. Danas je ponovo na nivou od oko 98 dinara po srednjem kursu.

Stručnjaci analizirali krah dolara: Ovakav disbalans dinar ne bi mogao da izdrži! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizAMERIKA GUBI MILIONE, TRAMP SMISLIO NAČIN KAKO DA TOME STANE NA PUT Prestaće da proizvode ovu kovanicu, pogledajte koliko novca će uštedeti
trump01 AP Alex Brandon.jpg
InfoBizDA LI NAM SLEDI DEDOLARIZACIJA? Glavna žrtva američkih tarifa je njihova valuta: Šta bi moglo da zameni dolar na svetskom tržištu?
dolar
PlanetaTRAMP PONOVO ZAPRETIO DRŽAVAMA BRIKS-A: SAD će uvesti sankcije zemljama ako usvoje sopstvenu valutu
1025 foto.jpg
PlanetaTRAMP IMA OSEĆAJ: Dolar je prejak za evro, OSEĆAM da treba da snizimo kamatne stope
epa.jpg

Da li su carine Trampova kardinalna greška? Stručnjaci analiziraju: Svet ima šansu da se izvuče, a pogotovo Srbija?! Izvor: Kurir televizija