Posle više od četiri decenije tišine, jedan dugo neaktivan vulkan pokazuje uznemirujuće nove znake aktivnosti, zbog čega ga naučnici pažljivo prate.

Istraživači su detektovali porast temperature, pojavu mehurića gasa i neobične sumporne formacije unutar meksičkog vulkana El Čičon, poznatog i kao Čičonal.

Ove promene zabeležili su naučnici sa Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika (UNAM) tokom monitoringa sprovedenog između juna i decembra 2025. godine.

Vulkan je poslednji put eruptirao 1982. godine, kada je poginulo najmanje 2.000 ljudi u jednoj od najsmrtonosnijih vulkanskih katastrofa u istoriji Meksika.

Naučnici su uočili povišenu toplotu, promene u hemijskom sastavu jezera u krateru, kao i emisije gasova, uključujući sumporovodonik i ugljen-dioksid, koji u visokim koncentracijama mogu biti opasni.

Unutar kratera su takođe dokumentovane neobične šuplje sumporne sfere koje se formiraju u bazenima tečnog sumpora.

Uprkos dramatičnim znacima, stručnjaci navode da trenutno nema dokaza o kretanju magme ispod vulkana. Istraživači ističu da je aktivnost verovatno hidrotermalna i da ne ukazuje na skoru erupciju.

Nova otkrića potiču iz detaljnog terenskog rada i daljinskog monitoringa koje je sproveo Institut za geofiziku UNAM-a, koji već godinama proučava unutrašnju dinamiku Čičonala.

Tokom nedavnih inspekcija, naučnici su izvestili da je jezero u krateru, koje je inače zeleno i pod dominacijom algi, poprimilo sivkastu boju, što ukazuje na povišene nivoe sulfata i silicijuma u vodi.

Termalna merenja pokazala su da su temperature na dnu jezera i na okolnom dnu kratera porasle iznad uobičajenih pozadinskih vrednosti.

Tim je takođe dokumentovao promenljive koncentracije hlorida i promene u interakciji gasova i vode, što su znaci da vrele tečnosti cirkulišu ispod površine, preneo je Green Matters.