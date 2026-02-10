Slušaj vest

Lusi Harison (23) iz Voringtona pogođena je metkom u grudi 10. januara prošle godine u kući svog oca u Prosperu, nedaleko od Dalasa, nakon što se ranije tog dana s njim posvađala oko Donalda Trampa, saznaje se na istražnom ročištu u Velikoj Britaniji.

Njena smrt se u Americi prvobitno istraživala kao moguće ubistvo iz nehata, ali krivični postupak protiv njenog oca nije pokrenut, pošto je porota okruga Collin odbila da podigne optužnicu. Kasnije je pokrenuta istraga pred sudom u Cheshireu, gde je njen dečko Sam Litler opisao „žestoku raspravu“ o Trampu, koji je tada trebalo da bude inaugurisan za svoj drugi predsednički mandat.

Foto: Facebook

Litler je svedočio da se Lusi često uzrujavala zbog očevog stava o posedovanju oružja, dok je Kris Harison, koji se preselio u Ameriku kada je njegova kći bila dete, ranije bio na rehabilitaciji zbog zavisnosti od alkohola. Tokom rasprave, Lusi je upitala oca: „Kako bi se ti osećao da sam ja u takvoj situaciji i da me neko s**sualno napadne?“ Kris je odgovorio da ima još dve kćeri koje žive s njim pa ga to ne bi toliko uzrujalo. Litler je dodao da je Lucy bila „prilično uzrujana“ i da je otrčala na sprat.

Kasnije istog dana, otprilike pola sata pre nego što su trebali krenuti ka aerodromu, Lusi je bila u kuhinji kada ju je otac uzeo za ruku i odveo u svoju spavaću sobu u prizemlju. Petnaestak sekundi kasnije začuo je glasan prasak, a potom i Krisa Harisona kako doziva svoju suprugu. Litler je ispričao: „Sećam se da sam utrčao u sobu. Lusi je ležala na podu kraj ulaza u kupatilo, a Kris je samo neartikulisano vrištao.“

Foto: Facebook

Njena majka opisala je svoju ćerku kao osobu „punu života“, koja je radila kao nabavljačica za modni brend Boohoo. „Bila je brižna i strastvena oko svega. Volela je da raspravlja o stvarima do kojih joj je bilo stalo“, rekla je.

Kris Harison nije prisustvovao ročištu. Njegova advokatica Ana Samuel zatražila je na početku da se sudski veštak Jacqueline Devonish izuzme iz slučaja, tvrdeći da bi objektivan posmatrač mogao zaključiti da postoji „mogućnost pristrasnosti“. Samuelova je istakla da se istraga vodi „više kao kriminalistička istraga, a ne kao postupak utvrđivanja činjenica“.