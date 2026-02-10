Slušaj vest

Temperature u severnoj Evropi su bile toliko niske da građani Estonije sada mogu da voze preko 20 kilometara (12 1/2 milja) zaleđenog mora koje povezuje dva glavna ostrva zemlje.

Takozvani "ledeni put" koji povezuje ostrva Saarema i Hijuma, koja se nalaze u zapadnoj Estoniji između Baltičkog mora i Riškog zaliva, zvanično je otvoren u nedelju, a red automobila je čekao da ga koristi tog popodneva.

Vlasti su odlučile da otvore ledeni put nakon što su meštani spontano počeli da voze preko zaleđenog mora, izlažući se ozbiljnim rizicima. Trajekti su se mučili da održe redovan saobraćaj u zaleđenom moru nakon nedelja kada su temperature padale na minus 10 stepeni Celzijusa.

Ljudi koji žive na manjem ostrvu Hijuma, sa populacijom od 9.000 stanovnika, putuju na Saaremu, sa populacijom od 31.000 stanovnika, radi kupovine, šoljice kafe ili da odvezu decu u školu. Dolazak na veće ostrvo takođe osigurava vezu sa kopnenim delom Estonije.

1/5 Vidi galeriju Automobili se voze po zaleđenom moru u Estoniji Foto: Printscreen Youtube/Poland Daily Live

Kako ovaj put funkcioniše?

Iako je otvaranje ledenog puta bilo iz nužnosti, Hergo Tasuja, gradonačelnik Hijumaa, kaže da je to takođe "deo njihove kulture".

- Generacijama i generacijama, lokalno stanovništvo koje ovde živi, posebno oni koji žive blizu mora, pliva i koristi čamce leti. A zimi im je u krvi da izađu na led - rekao je Tasuja za "Asošijejted pres".

Put je u suštini obeleženi koridor na zaleđenom moru gde su stručnjaci utvrdili da je led dovoljno debeo da izdrži težinu automobila u vožnji.

Ipak, priprema puta nije laka, rekao je Marek Kopel, nadzornik održavanja puteva u Verston Esti, estonskoj građevinskoj kompaniji zaduženoj za izgradnju i upravljanje ledenim putem.

Radnici moraju da mere debljinu leda na svakih 100 metara kako bi utvrdili područja sa više od 24 centimetra leda, što je minimum potreban za bezbednost. Takođe, oni zaglađuju led koji ima grebene i pukotine. Vremenski uslovi i čvrstoća leda se prate 24 sata dnevno, a ruta se u skladu sa tim menja.

Vozilo ne sme biti teže od 2,5 tone i mora da se kreće brzinom ispod 20 km/h ili između 40 i 70 km/h — sve između može stvoriti vibracije koje oštećuju led. Automobilima nije dozvoljeno da se zaustavljaju i moraju da održavaju bezbednu udaljenost jedni od drugih.

Putnici ne smeju da stavljaju sigurnosne pojaseve, a vrata moraju biti lako otvarajuća, kako bi se omogućio brz izlazak u slučaju nesreće.

- Put je bio prilično dobar, bilo je lako voziti se - rekao je Aleksej Ulivanov, koji živi u obližnjem Talinu i putovao je na ostrva da pokaže svojoj deci "da je moguće voziti automobil preko mora".

Prema Tasujinim rečima, ledeni put je poslednji put korišćen za povezivanje ostrva pre oko osam godina. Od tada su zime bile previše tople. Građevinska kompanija Verston saopštila je da su vlasti ove nedelje ugovorile otvaranje još dve ledene rute, ovog puta povezujući kopnenu Estoniju sa dva manja ostrva.