Pregovori o okončanju rata u Ukrajini su u toku i još je dug put pred nama, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Više puta smo rekli da ne možemo da se prepustimo entuzijastičnom sagledavanju onoga što se dešava, da je američki predsednik Donald Tramp stavio Evropljane, ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, na njihovo mesto i zahteva da se povinuju... Sve je to lepo i u redu ako želimo da postignemo mir u Ukrajini, ali još nismo tamo - rekao je Lavrov.

"Vodeća ruska pozicija izazov za SAD"

Prema njegovim rečima, vodeća pozicija Rusije na globalnom tržištu nuklearne energije predstavlja izazov za Sjedinjene Države, koje žele da to promene.

- U zemljama gde već imamo projekte i iskustvo, uključujući naše susede i niz evropskih zemalja, Amerikanci rade na prekvalifikovanju svojih energetskih sistema prema njihovim standardima. Oni to ni ne kriju. A da ne pominjemo sankcije i carine koje vrtoglavo rastu za zemlje koje ne slušaju Amerikance u vezi sa tim kako da rade sa Ruskom Federacijom - rekao je Lavrov.

"Putin je definisao pristup"

Dodao je da je ruski pristup definisao predsednik te zemlje Vladimir Putin, i to, kako je rekao, na osnovu ruskih državnih interesa.

- Ne prihvatamo metode trgovinskih, ekonomskih ili valutnih ratova, jer se zloupotreba dolara nastavlja u neviđenim razmerama - rekao je on.