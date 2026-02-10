Slušaj vest

Američki ministar trgovine Hauard Latnik priznao je tokom svedočenja u Senatu da je posetio ozloglašeno ostrvo u vlasništvu osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Priznanje je usledilo uprkos njegovim ranijim tvrdnjama da je prekinuo svaki kontakt sa Epštajnom pošto su se prvi put sreli 2005. godine, izveštava The Hill.

„Ručao sam sa njim dok smo se brodom vozili kroz to područje na porodičnom odmoru“, rekao je Lutnik. Ministar je insistirao da su njegova žena i deca bili sa njim tokom posete u decembru 2012. i da nije bio svedok nijednog seksualnog zločina koji se navodno dogodio na privatnom ostrvu.

Foto: HONS/U.S. Department of Justice, US Department of Justice/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Lutnik: Bio sam na ostrvu sa porodicom

„Moja žena je bila sa mnom, i naše četvoro dece i dadilje. Bio je tamo još jedan par sa svojom decom. Ručali smo na ostrvu. To je istina, proveli smo tamo sat vremena i otišli, sva moja deca, dadilje i žena, svi zajedno. Bili smo zajedno sve vreme“, svedočio je Lutnik pred senatorima, dodajući: „Ne sećam se zašto smo tamo išli.“

Nekoliko demokratskih senatora dovelo je u pitanje ranije Latnikove tvrdnje da je prekinuo kontakt sa Epštajnom pre više od 20 godina. Rekli su da te tvrdnje sada deluju krajnje obmanjujuće nakon što se njegovo ime nekoliko puta pojavilo u nizu dokumenata vezanih za Epštajna koje je nedavno objavilo Ministarstvo pravde.

https://youtube.com/shorts/Q7Z1-1GU72k?si=d-HE92in79FybJm9

Neki dokumenti ukazuju na to da je posetio Epštajnovo ostrvo 2012. godine, nakon što se Epštajn izjasnio krivim za navođenje maloletnice na prostituciju. Imejlovi su pokazali da je Lutnik pozvan na ostrvo u decembru 2012. godine i da je Epštajnova asistentkinja kasnije napisala u ime svog šefa: „Bilo mi je lepo videti te.“

Senator Kris Van Holen, vodeći demokrata u Pododboru za aproprijacije, rekao je da novoobjavljeni dokumenti dovode u pitanje Lutnikov kredibilitet kao svedoka pred Kongresom. „Naznačili ste da ste prekinuli svaki kontakt sa Džefrijem Epštajnom nakon sastanka 2005. godine koji ste vi i vaša supruga imali u njegovom stanu. Kao što sigurno znate, Epštajnovi dokumenti pokazuju mnogo drugačiju sliku“, rekao je Van Holen.

Ranije je tvrdio da nije imao kontakt sa Epštajnom

Latnik je ranije tvrdio da ga je Epštajnov karakter uznemirio nakon što ga je upoznao kao komšiju u Njujorku, jer je Epštajn pravio seksualne aluzije na stolu za masažu u svom stanu na Menhetnu. „Zašto onda Epštajnova dokumenta pokazuju da ste se dogovorili da se sastanete i planirate da posetite Džefrija Epštajna na njegovom privatnom ostrvu u decembru 2012. godine?“, upitao je Van Holen.

Ostrvo Džefrija Epstajna Foto: Printscreen YouTube/NBC News

Lutnik je ponovio da je prvi put sreo Epštajna 2005. godine. „Tokom narednih 14 godina, koliko se sećam, sreo sam ga još dva puta. Dva puta. Nisam ga video punih šest godina. Šest godina kasnije smo se sreli. A onda ponovo godinu i po dana posle toga, i nikada više“, svedočio je Lutnik. „Od miliona i miliona dokumenata, postoji možda 10 imejlova koji me povezuju sa njim. Nisam imao nikakav odnos sa njim u tom periodu od 14 godina. Jedva da sam imao ikakav kontakt sa tom osobom“, rekao je.

Ali Van Holen je tvrdio da nove informacije ne odgovaraju onome što je Lutnik prethodno rekao Kongresu. „Sekretaru Lutnik, mislim da razumete u čemu je ovde problem. Problem je način na koji ste opisali svoj prvi susret sa njim u njegovom stanu na veoma emfatičan način. Rekli ste da ste zgroženi, da više nikada nećete imati kontakt sa njim“, rekao je senator. „Da li ste zaista posetili privatno ostrvo Džefrija Epštajna?“, upitao je Van Holen, nakon čega je Lutnik priznao posetu.

Džefri Epstajn Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi

„Nisam video nikakvo sumnjivo ponašanje“

Ministar je insistirao da nije video nikakvo sumnjivo ili nezakonito ponašanje. „Jedino što sam video sa suprugom i decom i još jednim parom i njihovom decom bili su zaposleni koji su radili za gospodina Epštajna na tom ostrvu“, rekao je.

Van Holen je napomenuo da je poseta usledila nakon što je Epštajn osuđen za navođenje maloletnice na prostituciju. Senator iz Merilenda je takođe pitao o dokumentu koji sugeriše da se Latnik pridružio večeri sa Vudijem Alenom u Epštajnovoj rezidenciji 2011. godine.

„Ne“, odgovorio je Lutnik. „Zapravo ne znam šta mislite. Pregledao sam milione dokumenata tražeći svoje ime, kao i svi ostali, i pronašao sam dokument u kojem je pisalo da sam imao sastanak sa njim u maju, mislim, u 5 sati na sat vremena. Ni večera niti nešto slično“, rekao je.