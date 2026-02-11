Slušaj vest

Američki ministar trgovine Hauard Lutnik pokušao je da se distancira od Džefrija Epstajna, tvrdeći da "praktično nema nikakve veze" sa američkim seksualnim prestupnikom, dok pozivi na njegovu ostavku rastu posle novih otkrića o vezama između njih dvojice, preneli su tamošnji mediji.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je milione novih dokumenata vezanih za slučaj Epstajna u januaru, uključujući imejlove koji pokazuju da je Lutnik očigledno posetio privatno ostrvo bivšeg finansijera na ručku godinama nakon što je tvrdio da je prekinuo svaki kontakt sa njim.

Američki ministar trgovine sada se suočava sa pozivima na ostavku i od demokrata i od republikanaca.

Lutnik je odgovorio tokom saslušanja u Senatu, navodeći da je razmenio samo desetak imejlova sa Epstajnom i da se sastao sa njim samo tri puta za 14 godina.

Američki ministar je rekao da se ručak sa Epstajnom, koji je pronađen obešen u svojoj ćeliji 2019. godine pre suđenja za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije, održao samo zato što je i sam bio na brodu blizu Epstajnovog ostrva, dodajući da je njegova porodica bila prisutna.

"Nisam imao nikakav odnos sa njim. Nisam imao praktično nikakve veze sa tom osobom", rekao je Lutnik u odboru Senata dok ga je ispitivao demokrata Kris Van Holen.

Lutnik je takođe pod lupom zbog očiglednih kontradikcija između dokumenata i njegovih prethodnih izjava o Epstajnu, koji mu je nekada bio komšija u Njujorku.

Ranije je izjavio da se zakleo da nikada više neće biti u istoj prostoriji sa Epstajnom posle incidenta iz 2005. godine u kojem mu je finansijer pokazao sto za masažu u svom domu i dao seksualno sugestivnu opasku.

Međutim, imejlovi koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD pokazuju da je, pored ručka 2012. godine, Epstajnov asistent u novembru 2015. godine prosledio poziv od Lutnika na prikupljanje sredstava koje je organizovala njegova finansijska firma za demokratsku predsedničku kandidatkinju Hilari Klinton.