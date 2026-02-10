Slušaj vest

Dvojica muškaraca, uključujući bivšeg vojnika padobranske jedinice Đuzepea Janelija (38), uhapšena su zbog pokušaja filmske pljačke blindiranog vozila na državnom putu 613 između Brindizija i Lećea u italijanskoj regiji Apulija, prenose italijanski mediji.

Prema snimcima s mesta događaja, kriminalna grupa od najmanje šest napadača blokirala je autoput u blizini Tuturana, nakon čega su izašli iz parkiranih automobila držeći kalašnjikove dok su se približavali blindiranom vozilu.

U eksploziji su uništeni zadnja vrata i krov kombija kamiona, podsećajući na kultni film "Dobar posao u Italiji" (The Italian Job) iz 1969. godine, navode lokalni mediji.

Pljačkaši su zatim oteli automobil kako bi pobegli, a tokom bekstva ispalili su nekoliko hitaca na patrolno vozilo karabinjera.

Nema povređenih

U pucnjavi nije bilo povređenih, a policija je nakon potere uhapsila osumnjičene, navodi Rai uno.

Janeli i drugi osumnjičeni Đuzepe Ruso zadržani su u pritvoru i protiv njih su podignute optužnice za pokušaj ubistva, teško razbojništvo, nošenje vatrenog oružja i eksploziva, pružanje otpora službenim licima i nanošenje teških telesnih povreda.

U toku je potraga za ostalim članovima kriminalne grupe.

Ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi zahvalio je karabinijerima za pokazanu hrabrost i profesionalizam, ističući da je zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji sprečen ozbiljan zločin i sačuvana bezbednost građana.

Apulija je druga među italijanskim regionima po broju napada na blindirana vozila. Prema zvaničnim podacima, između 2019. i 2023. godine ukradene su dragocenosti u vrednosti od oko 1,6 milijardi evra.