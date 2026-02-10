Slušaj vest

Pripadnici najvećeg pešadijskog puka vojske Velike Britanije započeli su intenzivne pripreme zamogući rat sa Rusijom na jedinom vojnom poligonu u Velikoj Britaniji koji simulira uslove sukoba u Ukrajini, objavljeno je u dokumentarnoj emisiji „Vod 24/7: Pripreme za rat“ na britanskom Kanalu 5.

U emisiji su objavljeni kadrovi iz baze Kopehil Daun u grofoviji Viltšir, gde se uvežbavaju borbe u urbanim sredinama, koje se smatraju jednim od najzahtevnijih vidova savremenog ratovanja.

Kako prenosi Dejli Mejl, pripadnici puka "The Rifles" dobili su zadatak da savladaju neprijateljske snage skrivene u tri zgrade unutar kompleksa koji je izgrađen tako da podseća na bombardovani grad.

Komandant kapetan Majk Lindgren, izjavio je da bi eventualni sukob sa Rusijom podrazumevao direktnu borbu vojnika sa vojnicima, sa sličnom opremom i nivoom obuke.

Foto: Chris Jackson/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Borbe bi mogle da se vode u sredinama koje veoma liče na ovo", rekao je Lindgren, ocenjujući da su urbani prostori "najveći izazov u ratu" zbog složenosti terena i otežane komunikacije.

Obuka u Kopehil Daunu, zvanično označenom kao centar za borbu u izgrađenim područjima, traje šest meseci i obuhvata ekstremne fizičke i mentalne napore, uz minimalan san, s ciljem razvijanja, kako je navedeno, "kontrolisane agresije".

Britanski premijer Kir Starmer ranije je izjavio da bi britanske snage mogle biti raspoređene u Ukrajini nakon završetka rata, u okviru međunarodne mirovne misije, zajedno sa francuskim trupama.

Prema tim planovima, britanske i francuske snage bile bi smeštene u vojnim centrima u Ukrajini, gde bi pomagale u obuci ukrajinskih snaga i obezbeđivanju skladišta naoružanja, s ciljem odvraćanja eventualne buduće ruske agresije.