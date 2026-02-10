Slušaj vest

Posle više od godinu dana sporog i izuzetno krvavog napredovanja, ruske snage su prvi put na pragu osvajanja značajnih urbanih uporišta u Ukrajini.

Iako je tempo ofanzive ostao gotovo „lednički“, nedavni dobici na jugoistoku i istoku zemlje mogli bi Moskvi da obezbede važnu prednost – kako na bojnom polju, tako i za pregovaračkim stolom u eventualnim mirovnim razgovorima koje posreduju SAD.

Prema procenama vojnih analitičara i nezavisnih pratilaca stanja na frontu, Rusija bi u narednim nedeljama ili mesecima mogla da dovrši zauzimanje tri strateški važna područja: grada Huljapolja na jugoistoku, kao i gradova Pokrovsk i Mirnograd u Donjeckoj oblasti.

Osvajanje ovih urbanih celina dalo bi ruskoj vojsci čvrsto uporište za razmeštaj trupa, organizaciju logistike i planiranje daljih operacija, ali i dodatnu polugu pritiska u političko-diplomatskoj sferi.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Proboj na jugu: Zaporožje pod sve većim pritiskom

Najozbiljniji ruski prodor trenutno se beleži u jugoistočnom delu Zaporoške oblasti. Prema izjavama ukrajinskih oficira i kartama sa terena, Huljapolj je gotovo u potpunosti pod ruskom kontrolom. Ukrajinske snage, kako se navodi, drže tek nekoliko objekata, dok je većina grada u rukama ruskih jedinica.

Ovaj grad, koji je pre rata imao oko 12.000 stanovnika, bio je jedno od poslednjih ukrajinskih urbanih uporišta u regionu van samog grada Zaporožja. Njegovim padom, ukrajinske snage ostaju izložene na otvorenom terenu, bez dovoljno izgrađenih zona za odbranu.

Ruske snage su trenutno na oko 15 milja od južnih prilaza gradu Zaporizhzhia, velikom industrijskom centru sa oko 700.000 stanovnika. Vojni analitičari upozoravaju da bi dalje napredovanje dovelo grad u domet taktičkih dronova, što bi značilo konstantne vazdušne napade na civilnu infrastrukturu.

ruska vojska ruski tenk.jpg
Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Pokrovsk i Mirnograd na ivici pada

U Donjeckoj oblasti, ukrajinska vojska je mesecima koncentrisala snage na odbranu gradova Pokrovsk i Myrnohrad, koji su zajedno pre rata imali više od 100.000 stanovnika. Kombinacija artiljerije, utvrđenih položaja i intenzivne upotrebe dronova značajno je usporila rusko napredovanje.

Ipak, cena takvog pristupa za Moskvu je ogromna. Prema izveštaju američkog tink-tenka Center for Strategic and International Studies, ruske snage su tokom ofanzive napredovale u proseku svega oko 70 metara dnevno – sporije nego savezničke trupe u bici na Somi u Prvom svetskom ratu.

Ukrajinski vojnik Pokrovsk
Foto: Ministarstvo odbrane Ukrajine/Printscreen/DeepState

Uprkos tome, samo manji delovi predgrađa ovih gradova i dalje su sporni. Potpuno osvajanje bi Rusiji omogućilo bolju zaštitu dron-operatora, kao i korišćenje putne i železničke infrastrukture za efikasniju logistiku.

Sledeća meta: Kostjantinovka

Pad Pokrovska i Myrnohrada otvorio bi Rusiji put ka novom, još važnijem cilju – gradu Konstantinovki. Ovaj grad predstavlja južnu kapiju poslednjeg velikog odbrambenog pojasa Ukrajine u Donjeckoj oblasti.

Prema izveštajima sa terena, ruske snage su već započele infiltraciju u grad, dok su dronski udari na puteve snabdevanja sve intenzivniji. Ukrajinski komandanti navode da su klasične logističke misije postale toliko opasne da se sve češće koriste daljinski upravljana vozila bez posade.

Pokrovsk Ukrajina
Foto: Shutterstock

Iako analitičari ne očekuju brzu eksploataciju ovih dobitaka u smislu dubljeg prodora, Moskva bi ih mogla iskoristiti u diplomatskoj areni. Poruka je jasna: napredovanje je sporo, ali kontinuirano, i po ruskoj računici – neizbežno.

U tom kontekstu, svaki novi gubitak teritorije povećava pritisak na Kijev, uključujući i pritiske iz Vašingtona. Američki predsednik Donald Tramp je, prema navodima, već postavio pitanje da li je Ukrajina „u boljoj poziciji da napravi dogovor sada, nego kasnije“.

Kako se borbe na terenu budu razvijale, tako će i diplomatski front postajati sve intenzivniji – a ishod će, po svemu sudeći, zavisiti od odnosa između vojnih dobitaka i političke volje da se rat okonča.

Kurir.rs/TV Front

ruska vojska.jpg
ruska vojska ruski tenk.jpg
ruska vojska Pokrovsk.jpg
Pokrovsk Kupjansk Ukrajina.jpg
Vojska kupjansk.jpg
ruska vojska.jpg