Američki predsednik Donald Tramprazmišlja o slanju još jednog nosača aviona u region Bliskog Istoka, javlja Axios.

On se na ovaj korak odlučio kako bi bio spreman za napade na Iran u slučaju da propadnu pregovori sa Islamskom Republikom.

Sjedinjene Države i Iran su prošlog petka u Omanu nastavili pregovore, prvi put od dvanaestodnevnog rata u junu, ali je Tramp istovremeno pokrenuo masovno gomilanje vojske u Persijskom zalivu. "Ili ćemo postići dogovor ili ćemo morati da uradimo nešto veoma oštro, kao prošli put", rekao je Tramp za Axios.

Tramp je rekao da očekuje da se druga runda američko-iranskih razgovora održi sledeće nedelje.

Foto: Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

"Imamo armadu koja ide tamo, a možda krene i još jedna", rekao je Tramp, dodajući da "razmišlja" o slanju još jedne udarne grupe nosača aviona.

Jedan američki zvaničnik potvrdio je da je bilo razgovora o slanju druge udarne grupe nosača aviona u region.

To bi bilo dodatno uz već prisutni nosač "USS Abraham Linkoln" i njegovu udarnu grupu, koja uključuje borbene avione, krstareće rakete Tomahavk i nekoliko brodova.

Tramp je pre izrazio optimizam u vezi sa diplomatskim putem, tvrdeći da Iran "veoma želi da postigne dogovor" i da pregovara mnogo ozbiljnije nego ranije, upravo zbog vojne pretnje.

"Prošli put nisu verovali da ću to zaista uraditi", rekao je Tramp, aludirajući na svoju odluku da u junu napadne iranska nuklearna postrojenja. "Preigrali su se."

Ovog puta su razgovori "potpuno drugačiji", rekao je on.