U novom talasu otkrivenih dokumenata američkog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, svetska javnost suočava se sa novim šokantnim otkrićima, od najmračnijih epizoda zlostavljanja maloletnih devojčica do političkih implikacija koje sežu duboko u elitu i institucije moći. Prema najnovijim izveštajima, među otkrivenim informacijama se nalazi i stravična istina da je jedna od žrtava Epstajnovog zlostavljanja imala samo devet godina, što ponovo otvara pitanja o prirodi i opsegu zločina koji su decenijama bili obavijeni tajnama i zataškivanjima.

O ovim temama govorili su gosti "Usijanja": Zorica Karanović, novinar i pisac, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i profesor Dejan Miletić, politički analitičar.

Britanski "Daily Telegraf" objavio je do sada neviđen snimak - trenutak kada zatvorski čuvari pronalaze telo Džefrija Epstajna. On je proglašen mrtvim za samo 9 minuta, FBI je zaključio da je izvršio samoubistvo, ali novi kadrovi otkrivaju nepoznatu figuru u narandžastoj odeći kako se kreće ka njegovoj ćeliji što je potencijalno zasenilo zvanični zaključak američkih institucija.

Spekuliše se da je nekome išlo u prilog da Epstajna više nema!

- Kada je reč o ovako specifičnim događajima i ličnostima, moramo reći da su oni uvek pod nekakvim velom misterije. Bez obzira što je reč o najboljim istražnim organima koji rade na rasvetljivanju tog slučaja, uvek postoji ta doza neke misterije u javnosti. Uvek će postojati to pitanje "da li je tu došlo do samoubistva ili ubistva"? - rekla je Karanović.

Objavljeni snimci i zvanična dokumenta takođe svedoče o trenutku kada su čuvari otkrili telo Epstajna u njegovoj ćeliji, događaj koji je i dalje predmet brojnih pitanja i teorija, posebno u svetlu činjenice da su fajlovi tek delimično dostupni javnosti.

Foto: Kurir Televizija

Da li je Epstajn zapravo živ?

- U svakom slučaju, reč je o osobi koja je imala jako kontroverzan život. Neki nisu sigurni da li se on uopšte tragično završio, jer umrlica na kraju uopšte ne odgovara njegovoj fizionomiji pre toga za života - dodala je ona.

Smatra da su takve ličnosti oduvek sa sobom donosile i razne teorije i misterije, kao i to da ovu istragu treba prepustiti američkim istražnim organima koji, kako kaže, vrhunski rade svoj posao.

Ipak, na Epstajnovoj listi koja je skoro objavljena, mnoga imena su zatamnjena a fotografije "blurovane". Javnost se pita zbog čega je to tako kada je obećana transparentnost.

Zorica Karanović smatra da će se sve u dokumentima otkrivati u slojevima i da će se na kraju doći do neke informacije koja je sama suština i osnova svega.

- Sam snimak po sebi je sekundaran, to je određena poruka, snimak je iz velike daljine da se ne može obaviti identifikacija. Neverovatno bi bilo da nije bilo kamere koja snima u takvoj jednoj situaciji čoveka koji je izuzetno osetljiva politička ličnost koji je već osuđivana za strašne zločine i koja je mogući svedok još mnogih drugih - rekao je Miletić.

On smatra da je nemoguće da njegova ćelija nije bila pod nadzorom i da je neko samo zaboravio da obriše snimak koji je javnost dobila. Prema njemu ovo ubistvo je sumnjivo i nije nimalo logično.

- Tu nešto nije u redu, ili je ubijen, barem bih ja tako tumačio, ili je pokušaj da se prikaže da je taj čovek mrtav i da se napravi neka zamena identiteta. To se dešava u obaveštajnim krugovima - on objašnjava.

Foto: Kurir Televizija

Ipak, on misli da se ovde radilo o nezgodnom svedoku koga je trebalo eleminisati.

Podsetimo, Epstajn potiče iz jevrejske porodice srednje klase iz Njujorka i spekuliše se da je on zapravio bio agent MOSAD-a.

- Njegova prva saradnica je bila ćerka Roberta Maksvela, on je bio poznati saradnik MOSAD-a i radio je vrlo delikatne stvari u hladnom ratu, bio je još jedan vrlo zanimljiv projekat službe - rekao je Miletić.

Javnost se uveliko pita do koje mere otkriveni fajlovi razotkrivaju političke i društvene mreže koje su decenijama bile skrivene od javnosti.

- Ja se uvek setim predizbornog obećanja koje je Tramp dao pre nego što je ušao u Belu kuću. On je rekao da će mnoge arhive biti otvorene, jedna od arhiva koja je mene strašno zaintrigirala je bilo ubistvo Džona Kenedija. Ipak, mislim da on nije računao na otvaranje arhiva Džefrija Epstajna. Iz prostog razloga što je on umešan - dodao je Gajović.

Zatim je rekao da on nije jedan od onih koji mogu da predvide šta će se dogoditi, ipak, kako kaže, iz prakse zna da je često onaj koji prvi negira krivicu zapravo krivac.

- Tramp je odmah rekao da on sa Epstajnom nije imao nikakvih kontakta - objasnio je.

Podsetimo, u javnost su izašle mnoge fotografije na kojima su Donald Tramp i Epstajn zajedno na privatnim događajima, na nekim fotografijama su čak i prisni.

"New York Times" je pronašao više od 5.300 fajlova u kojima se spominje Tramp.

Foto: Kurir Televizija

