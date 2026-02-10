Slušaj vest

Načelnik Generalštaba norveških oružanih snaga Eirik Kristofersen izjavio je danas da Oslo ne isključuje mogućnost buduće ruske vojne akcije protiv Norveške, ocenjujući da bi Moskva mogla da deluje radi zaštite svojih nuklearnih kapaciteta na krajnjem severu Evrope.

"Ne isključujemo mogućnost da nam Rusija otme teritoriju kao deo njihovog plana zaštite sopstvenih nuklearnih kapaciteta, što je jedino što im je preostalo, a što zapravo preti Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Kristofersen u intervjuu za britanski list Gardijan.

On je naveo da Rusija nema osvajačke ciljeve prema Norveškoj kao što ih ima prema Ukrajini ili bivšim sovjetskim teritorijama, ali je istakao da se veliki deo ruskog nuklearnog arsenala nalazi na poluostrvu Kola, u neposrednoj blizini norveške granice.

Prema njegovim rečima, tamo su raspoređene nuklearne podmornice, kopneni projektili i avioni sposobni za nošenje nuklearnog oružja, koji bi imali ključnu ulogu u slučaju šireg sukoba Rusije i NATO-a.

Foto: VALDA KALNINA/EPA

"To je scenario za koji se pripremamo na krajnjem severu", rekao je Kristofersen.

Govoreći o bezbednosnoj situaciji, Kristofersen je naveo da Norveška, iako uzima u obzir mogućnost klasične invazije, trenutno pre svega prati hibridne pretnje, uključujući sabotaže i elektronsko ometanje.

On je dodao da Oslo i Moskva i dalje održavaju ograničene kontakte, posebno u vezi sa potragom i spasavanjem u Barencovom moru, kao i da postoje redovni sastanci vojnih predstavnika na granici.

Kristofersen je u intervjuu istakao i da se zalaže i za uspostavljanje direktne vojne telefonske linije između dve prestonice kako bi se izbegle eskalacije zbog nesporazuma.

Foto: Mindaugas Kulbis/AP

Kristofersen je rekao da Rusija, kada je reč o arktičkom arhipelagu Svalbard, poštuje međunarodni sporazum iz 1920. godine koji zabranjuje militarizaciju tog područja, odbacujući optužbe Moskve o "prikrivenoj militarizaciji" kao propagandu.

Osvrćući se na tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da Kina i Rusija imaju vojne planove u vezi sa Grenlandom, Kristofersen je ocenio da su takve izjave "veoma čudne", navodeći da norveške obaveštajne službe ne raspolažu takvim saznanjima.

"Ruska aktivnost na Arktiku usmerena je pre svega na Atlantski okean, a ne na Grenland", rekao je on.