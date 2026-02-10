Slušaj vest

Motivi tragedije, u kojoj je šest ljudi izgubilo život kod kolibe Petrohan i blizu vrha Okolčica, u Bugarskoj, možda nikada neće biti u potpunosti utvrđeni, izjavio je advokat Ljudmil Rangelov, nakon što je obdukcija pokazala da su najmanje dvojica verovatno ubijena, prema nezvaničnim informacijama.

Misterija koja se istražuje već nekoliko dana je nazvana bugarskim "Tvin Piksom" — mračna saga o misterioznim smrtima šest ljudi usred planina koja je zaokupila ovu istočnoevropsku zemlju, aludirajući na američku televizijsku dramu iz 1990-ih.

Potvrđeno je da su trojica muškaraca pronađena mrtva ispred kolibe Petrohan pronađena pored svog ličnog vatrenog oružja, koje su legalno posedovali. Forenzičko veštačenje je utvrdilo da je svaki od hitaca ispaljen iz neposredne blizine ili iz ekstremne blizine, što ukazuje na verziju samoubistva.

Tragovi DNK otkriveni na vatrenom oružju pripadali su samo preminulim muškarcima, rečeno je.

Umrli gladni?

Ono što je dodao Rangelov jeste da je obdukcija pokazala da su želuci trojice bili prazni, što sugeriše da su u danima pred smrt konzumirali samo tečnosti.

Podsećamo, početkom februara, policija je prijavila ubistvo tri osobe u planinskom domu u vlasništvu jedne nevladine organizacije, koji se nalazi u blizini prevoja Petrohan. Policija je došla nakon prijave o požaru u kolibi, a oko kolibe, u snegu, pronađena su tela trojice muškaraca — Ivajla Ivanova (49), Dače Simeonova (45) i Plamena Stateva (51). Dvojica su imala prostrelne rane u slepoočnici, a treći ispod brade, rekli su zvaničnici.

Prema rečima gradonačelnika, u blizini tela se pronađeni pištolji, karabin i velika količina municije.

Prema BTV-u, u nedelju su Ivo Kalušev, petnaestogodišnji dečak i dvadesetdvogodišnji muškarac pronađeni ubijeni u kamperu u šumi, a slučajno ih je otkrio pastir.

- Na osnovu podataka obdukcije za poslednja tri tela, čini se da su verovatno bila dva ubistva počinjena uzastopno i jedno samoubistvo - rečeno je na konferenciji za štampu.

Porodica otkrila mogući motiv ubistava?

Oni bliski preminulima rekli su da su verovatno ubijeni jer su bili svedoci kriminalnih aktivnosti oko bugarsko-srpske granice, gde krijumčarenje ljudi i ilegalna seča šuma nisu neuobičajeni.

Ralica Asenova, majka jedne od žrtava pronađenih u kamperu, odbacila je izveštaje o tenzijama unutar grupe.

- Očigledno su bili svedoci nečega. Za mene je ovo profesionalno počinjeno ubistvo - rekla je ona u intervjuu za Novu, bugarsku televizijsku stanicu.

Kako detalji ostaju oskudni, nedostatak zvaničnih informacija doveo je do često neosnovanih spekulacija koje se šire onlajn i dodatno je potkopao nisko poverenje Bugara u njihove institucije i vlasti.

Bivši predsednik Rumen Radev nazvao je slučaj "političkim šokom i znakom stanja zemlje", prema njegovoj pres službi. Radev, koji je prošlog meseca podneo ostavku na mesto šefa države nakon devet godina na funkciji, izrazio je saučešće porodicama preminulih i pozvao vlasti da reše slučaj.

- Neću komentarisati ovu tragediju, koju moraju istražiti nadležni organi. Uzroci ovih ubistava moraju se razjasniti što je pre moguće, jer javnost očekuje odgovore - rekao je.

Veza ekološke organizacije sa kultom Prema podacima obdukcije, pretpostavlja se da jeprošlo između 12 i 18 sati između ubistva i pronalaska tela tri žrtve. U kolibi, koja je skoro sasvim izgorela, pronađena je velika količina vatrenog oružja. Koliba je inače bila veoma obezbeđena — ograde, barijere, bezbednosne kamere i oprema za nadzor, uključujući dronove. Muškarci koji su tu živeli tvrdili su da"štite šumu i životnu sredinu", često zaustavljajući turiste i meštane, tražeći lična dokumenta i ograničavajući pristup tom području. Istražitelji sumnjaju da je ekološka nevladina organizacija koja je posedovala kolibu povezana sakultomu koji su uključeni tinejdžeri i deca.