Američke snage na bazi al-Udeid u Kataru, najvećoj američkoj bazi na Bliskom istoku, postavile su rakete na mobilne lansere pošto su se od januara pojačale tenzije s Iranom, pokazuje analiza satelitskih snimaka. To znači da se rakete mogu brže premestiti.

Odluka da se Patriot rakete drže u mobilnim kamionima umesto na polustacionarnim stanicama - što im omogućava brzu primenu za udar ili pomeranje u odbrambene svrhe u slučaju iranskog napada - pokazuje koliko su se rizici povećali s rastom napetosti.

Predsednik SAD Donald Tramp je pretio bombardovanjem Irana zbog njegovih nuklearnih i balističkih programa, podrške proksi grupama na Bliskom istoku i gušenja unutrašnjih protesta, iako pregovori za izbegavanje rata i dalje traju.

Foto: Printskrin Youtube

Pored Katara, SAD imaju baze i u Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, Turskoj i na ostrvu Diego Garsija u Indijskom okeanu.

Iranska Revolucionarna garda je upozorila da bi u slučaju udara na iransku teritoriju mogli uzvratiti napadima na bilo koju američku bazu.

Upoređivanje satelitskih fotografija sa početka februara s onima iz januara pokazuje nedavno povećanje broja aviona i druge vojne opreme širom regiona, rekao je Vilijam Gudhind, analitičar za forenzičke slike iz Contested Ground.

U al-Udeidu su Patriot rakete bile vidljivo postavljene na M983 HEMTT kamione početkom februara, rekao je Gudhind.

Foto: Shutterstock

"Odluka da se tako postave daje Patriot raketama mnogo veću mobilnost, što znači da se mogu premestiti na alternativnu lokaciju ili brže repozicionirati", dodao je on.

Nije bilo jasno da li su rakete i dalje u HEMTT kamionima. Portparol Pentagona nije bio odmah dostupan za komentar.

Iran tvrdi da je obnovio svoje zalihe raketa nakon dve nedelje sukoba prošlog leta kada je Izrael bombardovao njegove nuklearne objekte i neke druge vojne ciljeve, kampanju kojoj se kasno pridružila i SAD.

Iran ima podzemne raketne komplekse blizu Teherana, kao i kod Kermanšaha, Semnana i u blizini obale Persijskog zaliva.

Iranski nosač dronova IRIS Šahid Bageri bio je vidljiv na satelitskim snimcima 27. januara na oko 5 km od Bandar Abasa. Bio je vidljiv i blizu Bandar Abasa 10. februara.

Promene u američkim bazama na Bliskom istoku primećene na satelitskim snimcima:

Foto: Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Al-Udeid, Katar

Snimljeni materijal od 1. februara prikazuje RC-135 izviđački avion, tri C-130 Hercules aviona, 18 KC-135 Stratotankera i sedam C-17, a 17. januara bilo je 14 Stratotankera i dva C-17.

Do 10 MIM-104 Patriot sistema protivvazdušne odbrane bilo je parkirano u HEMTT kamionima.

Muvafak, Jordan

Snimci od 2. februara jednog lokaliteta u Muvafaku prikazuju 17 F15-E borbenih aviona, 8 A-10 Thunderbolt, četiri C-130 i četiri neidentifikovana helikoptera. Snimci od 16. januara bili su niske rezolucije i nije bilo moguće identifikovati sve avione.

Snimci sa drugog lokaliteta u Muvafaku od 2. februara prikazuju C-17 i C-130, kao i četiri EA-18G Growler aviona za elektronsko ratovanje. Snimci tog mesta od 25. januara nisu prikazivali nijedan avion.

Foto: Printscreen/Yputube, Shutterstock

Druge baze

U bazi Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, snimci od 2. februara prikazuju C-5 Galaxy i C-17. Snimci od 6. decembra prikazuju pet aviona za koje se veruje da su C-130.

Satelitski snimci od 6. februara pokazuju sedam više aviona nego što je primećeno 31. januara u bazi Diego Garsija u Indijskom okeanu.

Snimci od 25. januara i 10. februara pokazuju povećanje broja aviona u bazi Dukhan u Omanu.