Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da se u pojedinim regionima sprovodi reorganizacija sistema protivvazdušne odbrane (PVO), kao i da Ministarstvo odbrane priprema odluke za jačanje Oružanih snaga Ukrajine.

"Imao sam dug razgovor sa vojnim vrhom, sa vrhovnim komandantom, načelnikom Generalštaba i ministrom odbrane Ukrajine. U radu protivvazdušne odbrane trenutno se dešava mnogo promena, odnosno u pojedinim regionima praktično se u potpunosti menja način funkcionisanja timova sastavljenih od presretača, mobilnih vatrenih grupa i celokupne komponente kratkodometne PVO. Ali to je samo jedan od elemenata odbrane koji zahtevaju promene. Promena će biti", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je naveo da se promene ne odnose samo na PVO, već i na kontrolu snabdevanja fronta dronovima, naoružanjem i ljudstvom.

"Ljudi su ključno pitanje, njihova obuka, ali i stvarno popunjavanje brigada", istakao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je dodao da Ministarstvo odbrane i vojno rukovodstvo pripremaju odgovarajuće odluke koje će ojačati Ukrajinu i pomoći u rešavanju postojećih problema.

Kako je ranije preneo Ukrinform, Zelenski je krajem januara izrazio nezadovoljstvo efikasnošću PVO u borbi protiv neprijateljskih bespilotnih letelica i najavio da će biti doneti odgovarajući zaključci.