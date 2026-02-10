Slušaj vest

U Italiji su tokom meseca najavljeni štrajkovi na aerodromima i železnici koji mogu da pogode više od 25.000 putnika.

Štrajkovi širom zemlje uticaće na vazdušni saobraćaj 16. februara, dok će železnički saobraćaj širom zemlje biti pogođen 27. i 28. februara.

Očekuje se da će ozbiljni poremećaji pogoditi vazdušni saobraćaj u ponedeljak, 16. februara, komplikovati putovanja turistima koji putuju ka italijanskim skijalištima i Zimskim olimpijskim igrama, navodi Juronjuz.

Zaposleni u nacionalnoj aviokompaniji ITA Ervejz (Airways) planiraju 24-časovni štrajk.

Očekuje se da će letovi sa svih italijanskih aerodroma, uključujući Milano-Malpensa, Milano-Linate, Rim-Fjumičino, Venecija-Marko Polo i Verona-Valerio Katulo, biti pogođeni.

Sindikati koji predstavljaju pilote, kabinsko osoblje i zemaljsko osoblje učestvuju u štrajku.

Zaposleni u italijanskoj državnoj železnici štrajkovaće 24 sata. Štrajk će početi u 21.00 u petak, 27. februara, a završiće se u 20.59 u subotu, 28. februara.

Štrajkom će biti pogođeni regionalni vozovi, brzi vozovi i međugradske linije.