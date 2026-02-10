Slušaj vest

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro izjavio je u utorak da je nekoliko sati ranije preživeo pokušaj atentata, posle višemesečnih upozorenja o navodnoj zaveri narko-kartela da ga likvidiraju.

U ponedeljak uveče njegov helikopter nije mogao da sleti na odredište na karipskoj obali zbog straha da će neodređene osobe "pucati" na njega, rekao je.

"Uputili smo se ka otvorenom moru na četiri sata i stigao sam na mesto na koje nije trebalo da dođemo, izbegavši da budem ubijen", rekao je Petro na sednici vlade koja je prenošena uživo.

Petrova tvrdnja dolazi u trenutku porasta nasilja, nekoliko meseci uoči predsedničkih izbora, u zemlji koju decenijama potresaju sukobi između gerilskih i drugih naoružanih grupa.

Petro, kome Ustav ne dozvoljava da se kandiduje za drugi mandat, tvrdi da je "narko-trafikantska klika" imala nameru da mu oduzme život još od stupanja na dužnost u avgustu 2022. godine.

Navodna zavera uključuje narko-bosove i ratne zapovednike poput Ivana Mordiska, koji predvodi najveću grupu disidenata koji su se odvojili od gerilske vojske FARK nakon što je ona pristala na razoružavanje u okviru mirovnog sporazuma iz 2016. godine.

Kolumbija ima dugu listu levičarskih lidera, uključujući predsedničke kandidate, koji su tokom godina ubijeni.

Petro, prvi levičarski predsednik te južnoameričke zemlje, prijavio je još jedan navodni pokušaj atentata 2024. godine.