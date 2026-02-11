Slušaj vest

Sekretar Vrhovnog nacionalnog saveta za bezbednost IranaAli Laridžani izjavio je danas da raketni kapaciteti Islamske Republike ograničavaju regionalne ambicije Izraela dodajući da odbrambena moć zemlje neće biti tema u posredovanim pregovorima sa SAD.

Kako prenosi iranska televizija Press TV, Laridžani je tokom posete Omanu, izjavio da je "cionistički režim želeo da dominira regionom", ali da su iranske rakete "stavile taj režim na mesto koje mu pripada".

On je naglasio da se trenutni diplomatski pregovori sa SAD fokusiraju isključivo na nuklearno pitanje.

"Ostali razgovori nisu vođeni", rekao je Laridžani, upozoravajući da "postavljanje dodatnih zahteva može dovesti do propasti pregovora".

Foto: Shutterstock

Laridžani je dodao da "ako pregovori budu vođeni u razumnim okvirima, postoji mogućnost uspeha".Tokom posete Maskatu, Laridžani je istakao da su Iran i Oman razmatrali mogućnosti ekonomske saradnje.

"Održali smo niz razgovora o ekonomskim pitanjima, uključujući investicije i rešavanje bilateralnih pitanja", rekao je on.

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana je dodao da je sultan Omana Haitam bin Tarik al-Said zauzeo jasne i afirmativne stavove u korist širenja ekonomske saradnje između dve zemlje.

Kako su ranije preneli mediji, zvaničnici su razmotrili i dešavanja u vezi sa pregovorima Irana i SAD, uključujući mogućnost za postizanje uravnoteženog i pravednog sporazuma za sve strane.

Laridžani i Tarik al-Said naglasili su značaj nastavka dijaloga i povratka za pregovarački sto radi prevazilaženja razlika i rešavanja otvorenih pitanja mirnim putem.

Sjedinjene Države i Iran obnovili su u petak u Omanu pregovore, prvi put od završetka junskog sukoba, sa ciljem smanjenja tenzija između dve zemlje koje su eskalirale nakon američkog bombardovanja iranskih nuklearnih objekata u junu prošle godine i nasilnog gušenja protesta u Iranu.