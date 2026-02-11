Slušaj vest

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti.

Pucnjava se dogodila oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, prenosi BBC.

1/3 Vidi galeriju 10 mrtvih u masakru u školi u Kanadi Foto: Sean Vokey / Zuma Press / Profimedia, screenshot/CTVNews, screenshot/CTVNews, Sean Vokey / Zuma Press / Profim

Policija je u školi pronašla šest mrtvih, dok je sedma osoba preminula na putu ka bolnici, a dve osobe su pronađene bez znakova života u kući koja se nalazi blizu škole.

Policija veruje da su dva smrtna slučaja iz te kuće povezana sa incidentom u školi. Osoba koja je pucala takođe je pronađena mrtva, a policija veruje da je sama sebi nanela smrtonosne povrede.

Foto: Facebook printscreen/Canada hub

Načelnik policije Ken Flojd je rekao da je 25 ljudi zadobilo lakše povrede, a dve osobe teške.

Foto: screenshot/CTVNews

"Ženska osoba u haljini sa smeđom kosom"

U bezbednosnom upozorenju poslatom tokom napada, osumnjičena osoba je identifikovana kao "ženska osoba u haljini sa smeđom kosom".

Zvaničnici kažu da znaju identitet napadača, ali do sada nisu objavili ime niti pol.

Policija još nije identifikovala vrstu oružja koje je korišćeno u napadu, kao ni starost žrtava.

Premijer Britanske Kolumbije Dejvid Ebi je na konferenciji za medije rekao da je policija stigla na mesto napada dva minuta nakon poziva, čime je sprečeno da ova stravična tragedija postane još veća.

Oko 1.000 učenika i nastavnika evakuisano

U školskom kompleksu se nalaze osnovna i srednja škola, iz kojih je oko 1.000 učenika i nastavnika evakuisano.

Grad Tambler Ridž, gde živi oko 2.400 ljudi, udaljen je od Vankuvera oko 1.200 km i nalazi se blizu granice sa Albertom.