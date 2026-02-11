Slušaj vest

Albanska policija je sinoć koristila vodene topove i ispaljivala suzavac na demonstrante u prestonici Tirani ispred zgrade vlade u kojoj je kabinet premijera Edija Rame.

Učesnici protesta zahtevali su ostavku Rame zbog velikog korupcijskog skandala.

Demonstranti su u utorak uveče bacali Molotovljeve koktele i baklje na policiju, koja je upotrebila vodene topove i suzavac protiv okupljenih.

Prema izveštajima medija koje prenosi Al Džazira, sukobi su se dogodili i u blizini zgrade albanskog parlamenta

Protivrečni podaci o broju povređenih

Najmanje 16 ljudi je povređeno i odvedeno u bolnicu, a 13 osoba je uhapšeno na licu mesta.

Mediji izveštavaju da postoje neslaganja oko toga da li broj povređenih predstavlja samo policajce, demonstrante ili i jedne i druge.

Ovaj protest je bio samo poslednji u nizu antivladinih demonstracija u Albaniji poslednjih meseci.

Političko nezadovoljstvo raste od novembra, kada su tužioci tvrdili da se zamenica premijera Belinda Baluku, koja je takođe albanska ministarka za energetiku i infrastrukturu, mešala u javne nabavke u okviru građevinskih ugovora vlade.

1/25 Vidi galeriju Sukob demonstranata i policije tokom protesta protiv korupcije vlade albanskog premijera Edija Rame u prestonici Tirani Foto: MALTON DIBRA/EPA, Hameraldi Agolli/AP

Ona je nakratko suspendovana sa funkcije pre nego što je vraćena na dužnost narednog meseca na zahtev premijera Rame.

Demonstranti kažu da žele da i Rama i Baluku odu.

Oni su takođe pozvali parlament da suspenduje poslanički imunitet Baluku kako bi ona mogla da bude krivično gonjena.

Više od 1.300 policajaca raspoređeno je zbog sinoćnjih demonstracija, samo dve nedelje nakon još jednog nasilnog skupa u Tirani.

1/5 Vidi galeriju Sukobi u Tirani Foto: Hameraldi Agolli/AP

Beriša stoji iza protesta

Oba protesta je sazvao Sali Beriša, lider opozicione Demokratske partije i bivši premijer.

AP prenosi da je on u utorak rekao da su protesti znak da je u Albaniji u toku "mirni ustanak".

Sali Beriša Foto: STR/AP

Beriša se takođe u prošlosti suočavao sa optužbama za korupciju.

1/11 Vidi galeriju Protest u Tirani Foto: Printskrin You Tube

Politički analitičar Mentor Kikija kazao je američkoj agenciji da albansko rukovodstvo i opozicija imaju slične nedostatke.

- Građani su nepoverljivi, jer su uvek glasali za manje zlo da bi uklonili veće zlo sa vlasti. Trenutna percepcija je da ako Rama ode, Beriša će se vratiti. Jedan je napustio vlast zbog korupcije, drugi takođe mora da napusti vlast zbog korupcije - rekao je Kikija.