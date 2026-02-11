Slušaj vest

(KMG) - Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Si Đinping je danas ujutru posetio stanovnike Pekinga, uoči predstojećeg Praznika proleća.

Si Đinping
Foto: ​​​​​​​Kineska medijska grupa

 Si je posetio narodnu kuhinju, stambeni kompleks za stare i komercijalnu zonu u centru Pekinga, kako bi se informisao o uslugama u zajednici i brizi o starima, snabdevenosti tržišta pred praznike, kao i o razvoju specifičnih stambenih zajednica.

Ovogodišnji praznik proleća, poznat i kao kineska Nova godina, pada 17. februara.

Kineska medijska grupa