Kapetan kineskog broda koji je plovio pod zastavom Hongkonga optužen za oštećenje podvodnih kablova i gasovoda u Baltičkom moru 2023. godine izjasnio se danas na sudu u Hongkongu, da nije kriv.

Van Venguo, kapetan broda kontejnera "Njunju polar ber" se pred sudom u Hongkongu izjasnio da nije kriv po tački za nanošenje krivične štete.

On se takođe izjasno da nije kriv za dve odvojene optužbe koje se odnose na kršenje bezbednosnih zahteva za njegov brod.

Slučajevi sabotaže važnih podvodnih kablova i gasovoda u Baltičkom moru od kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine povećali su zabrinutost vlada oko bezbednosti.

Finske vlasti prethodno su utvrdile da je brod "Njunju polar ber" odgovoran za oštećenje gasovoda Baltikkonektor, koji povezuje Finsku i Estoniju u oktobru 2023. godine.

Finska je takođe tražila saradnju Kine u istrazi.

Prema optužnici u koju je AP imao uvid Ven je optužen da je oštetio gasovod i podvodne telekomunikacione kablove između Finske i Estonije "bez zakonitog opravdanja "i da je bio "nemaran oko toga da li će ta imovina biti oštećena".

Taj predmet se vodi pred hongkongškim sudom zato što je brod registrovan u Hongkongu.

Sud je saopštio danas da bi moglo da se pozove oko 18 svedoka da daju iskaz u ovom slučaju.