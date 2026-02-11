ZELENSKI SE "PREDAJE", SLEDE IZBORI I REFERENDUM! Nije izdržao Trampov pritisak, Fajnenšel tajms dobio potvrdu iz Ukrajine i SAD, u maju PADA ODLUKA (FOTO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski namerava da 24. februara, na četvrtu godišnjicu ruske opšte invazije, predstavi plan za održavanje predsedničkih izbora, koje si sproveo zajedno sa referendumom o mogućem mirovnom sporazumu sa Moskvom.
Fajnenšel tajms (FT) navodi da su ovu informaciju potvrdili ukrajinski i zapadni zvaničnici upoznati s ovim planovima.
Prošle nedelje je Rojters objavio da bi, prema odredbama o kojima razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki mirovni sporazum sa Rusijom morao da ide na odobrenje građanima na referendumu.
Glasači bi o sporazumu odlučivali istovremeno sa izlaskom na izbore, a zvaničnici su kao mogući termin spominjali maj.
Izvori FT su danas potvrdili da je Ukrajina već počela sa pripremama.
U dosadašnjem toku rata ruski predsednik Vladimir Putin je često govorio da Zelenskog smatra nelegitimnim predsednikom jer mu je istekao mandat, a novi izbori nisu organizovani.
Kijev se branio govoreći da u uslovima rata nije ni moguće sprovesti izbore.
Zelenski je poslednjih meseci počeo da priča da Ukrajina jeste spremna na izbore, posle kritika američkog predsednika Donalda Trampa da Kijev "koristi rat" da bi izbegao organizovanje glasanja.
(Kurir.rs/The Financial Times/Index/BBC na srpskom/Preneo: N. V.)