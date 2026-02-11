Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski namerava da 24. februara, na četvrtu godišnjicu ruske opšte invazije, predstavi plan za održavanje predsedničkih izbora, koje si sproveo zajedno sa referendumom o mogućem mirovnom sporazumu sa Moskvom.

Fajnenšel tajms (FT) navodi da su ovu informaciju potvrdili ukrajinski i zapadni zvaničnici upoznati s ovim planovima.

Prošle nedelje je Rojters objavio da bi, prema odredbama o kojima razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki mirovni sporazum sa Rusijom morao da ide na odobrenje građanima na referendumu.

Glasači bi o sporazumu odlučivali istovremeno sa izlaskom na izbore, a zvaničnici su kao mogući termin spominjali maj.

Izvori FT su danas potvrdili da je Ukrajina već počela sa pripremama.

U dosadašnjem toku rata ruski predsednik Vladimir Putin je često govorio da Zelenskog smatra nelegitimnim predsednikom jer mu je istekao mandat, a novi izbori nisu organizovani.

Kijev se branio govoreći da u uslovima rata nije ni moguće sprovesti izbore.

