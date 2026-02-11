Slušaj vest

Nemački Bild tvrdi da 70-godišnji milijarder i bivši izvršni direktor kompanije Gugl, Erik Šmit, ima aferu sa 27-godišnjom manekenkom i ćerkom bavarskog premijera, Glorijom Sofi Burkhard.

Glorija, koja živi i radi na svom doktoratu u Njujorku, navodno je viđena sa Smitom na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

"Ko je žena koja se pojavila pored tehnološkog milijardera Erika Šmita i sada zaokuplja pažnju cele Amerike", piše Bild.

Izvor blizak bivšem izvršnom direktoru Googla rekao je za Njujork post da, dok je Glorija zaista bila deo Šmitove pratnje u Davosu, "to je samo prijateljstvo, a ne veza".

Ćerka Markusa Zedera

"Glorija Sofi, koja je ćerka bavarskog premijera Markusa Zedera, više je od prijatelja bivšem izvršnom direktoru Gugla", tvrdi Bild, dodajući da ona ima "impresivnu pozadinu kao ekonomistkinja, manekenka i autorka".

Nemački medij piše da Glorija provodi svoje vreme između Njujorka, Los Anđelesa i Nemačke, nakon što je završila studije poslovne administracije i ekonomije, a zatim stekla master diplomu iz poslovne administracije.

Što se tiče njene manekenske karijere, Glorija se pojavila u magazinu Vogue u Turskoj, a u decembru 2022. godine je otkrila u članku za Teen Vogue da je doživela seksualno uznemiravanje, silovanje i seksualnu prisilu u svom ličnom i profesionalnom životu.

"Supervizor je neprimereno dodirivao"

Kako je napisala u to vreme, "njen supervizor ju je neprimereno dodirivao" dok je radila kao osamnaestogodišnja pripravnica. Prema njenom opisu, šef je "stavio ruke na moja ramena i struk kada smo se sreli u liftu ili u kuhinji".

Šmit, koji je podneo ostavku na mesto izvršnog direktora Gugla 2011. godine, u braku je sa Vendi Šmit više od četiri decenije i procenjuje se da je težak 54,6 milijardi dolara.

On je opisao svoj brak kao "otvoren" i imao je nekoliko afera, uključujući dugogodišnju vezu sa biznismenkom Mišel Riter koja se završila nizom tužbi koje je podnela protiv njega, navodeći zloupotrebu i finansijsku nepravilnost.