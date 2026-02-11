Slušaj vest

Državno tužilaštvo Bugarske objavilo je nove detalje u istrazi smrti šest osoba povezane sa događajima u kolibi Petrohan i ispod vrha Okolčica.

Prema najnovijim nalazima, forenzički pregledi tri tela pronađena u kamp-prikolici na visini ukazuju da su dva ubistva bila praćena samoubistvom.

Tela su pronađena 8. februara u kamp-prikolici pod vrhom Okolčica. Žrtve su identifikovane kao 51-godišnji Ivajlo Kalušev, 22-godišnji Nikolaj Zlatkov i 15-godišnji Aleksandar Makulev. Rezultati obdukcije, u kombinaciji sa položajem tela u vozilu, naveli su istražitelje da zaključe da je verovatno reč o dva ubistva i jednom samoubistvu.

Tokom pregleda kamp-prikolice pronađena su tri čaure i tri metka. Balistička analiza pokazuje da su pucnji ispaljeni iz revolvera marke "Kolt". U vozilu je pronađen i pištolj marke "Glok". Prema informacijama Nacionalne policijske direkcije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, oba oružja bila su legalno registrovana na Ivajla Kaluševa.

Dozvole za oružje i forenzički rad

Dokumenti Ministarstva unutrašnjih poslova dostavljeni tužilaštvu pokazuju da je Ivajlo Kalušev 1. novembra 2021. dobio dozvolu za posedovanje dva borbena pištolja, koji su kasnije pronađeni na mestu zločina ispod Okolčica. Ivajlo Ivanov je 23. avgusta 2021. dobio dozvolu za posedovanje 16 komada oružja, dok je Nikolaj Zlatkov dobio dozvolu za jedan borbeni pištolj 24. februara 2023. godine.

Prema tužilaštvu, Kalušev i Ivanov dobili su dozvole dok je Bojko Raškov bio vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova, dok je Zlatkovu dozvolu izdao Ivan Demerdžiev.

U okviru predistrage naređene su brojne ekspertize, uključujući pregled četiri mobilna telefona i jednog laptopa zaplenjenih u kamp-prikolici. Radovi se nastavljaju u Nacionalnom institutu za forenzičku nauku, a dodatna forenzičko-psihološka procena biće sprovedena od strane stručnjaka Instituta za psihologiju pri Ministarstvu bugarske policije.

Tužilaštvo još nije objavilo rezultate testova na tragove baruta na rukama preminulih, koji bi mogli pojasniti da li su oružje ispucali sami žrtve. Takođe, vlasti nisu želele da komentarišu pitanja u vezi sa autentičnošću i tumačenjem tri video-snimka koja su ranije javno prikazana u istrazi.

Nalazi u kolibi Petrohan

Istraga na mestu zločina u blizini kolibe Petrohan nastavljena je 10. februara. Istražitelji su pronašli različite religijske materijale, kao i literaturu seksualnog sadržaja. Među pronađenim predmetima nalaze se rukom pisane beleške koje se odnose na pojmove kao što su “duhovno pročišćenje i uzdizanje kroz seksualne prakse”.

Tužilaštvo je saopštilo da se materijali ispituju u širem kontekstu istrage, ali još nije doneto nikakvo direktno zaključivanje o njihovoj relevantnosti za mehanizam zločina.

Ispitivanje nevladine organizacije

Paralelno, Okružno tužilaštvo Sofije razdvaja materijale vezane za aktivnosti nevladine organizacije “Nacionalna agencija za kontrolu zaštićenih područja”. Pregled će obuhvatiti registraciju organizacije, njenu saradnju sa državnim institucijama i tvrdnje u vezi sa finansijskim donacijama.

Ovi materijali biće prosleđeni Sofijskom gradskom tužilaštvu, koje će proceniti da li postoje osnovi za istragu mogućeg nepravilnog postupanja javnih službenika.

Putanja kamp-prikolice i policijska reakcija

Ostaje otvoreno pitanje vremenskog razmaka između smrti u kolibi Petrohan i pronalaska kamp-prikolice pod vrhom Okolčica. Vlasti su potvrdile da su Kalušev, Zlatkov i Makulev poslednji put viđeni u kolibi 1. februara, ubrzo nakon što je Kalušev snimljen na nadzornoj kameri u 10:08, kako se oprašta od osoba koje su kasnije pronađene mrtve.

Praćenje kamp-prikolice bilo je otežano nedostatkom upotrebljivih snimaka sa nacionalnog sistema naplate putarine. Policija je koristila privatne i opštinske kamere, pregledajući snimke ručno kroz više regiona.

Prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, kamp-prikolica je snimljena kako prolazi kroz Barziju u 11:14, izlazi iz Varšetsa u 11:37, pojavljuje se blizu Stojanova u 11:59, ulazi u region Vrača u 12:17, a zatim je viđena u gradu Vrača u 12:22 i ponovo nekoliko minuta kasnije u drugom delu grada. U selu Čelopek je zabeležena u 12:41, na putu ka vrhu Okolčica. Vozilo je pronađeno tek 8. februara, kada ga je otkrio pastir.

Kritike su upućene vlastima zbog neuspeha da blagovremeno izda javno upozorenje za nestalu kamp-prikolicu, uključujući registarske oznake, uprkos pronalasku tri tela i dokaza o požaru u kolibi nekoliko dana ranije.

Reakcije porodica i javnosti