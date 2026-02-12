Slušaj vest

Novi dokumenti iz takozvanih "fajlova Džefrija Epstajna", koji su poslednjih godina predmet sudskih postupaka i međunarodnih istraga, otkrivaju i delove njegove privatne prepiske u kojoj je, između ostalog, komentarisao devojke iz istočne Evrope, uključujući i Srpkinje.

U jednoj poruci opisuje večeru sa Đuzepeom i grupom Italijana u restoranu "Cipriani", gde je, kako navodi, očekivao da će biti devojaka. Međutim, njegov utisak bio je izrazito negativan.

Foto: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia

"Zatim sam otišao na večeru sa Đuzepeom i nekim drugim Italijanima u Cipriani, mislio sam da će biti devojaka. Nije vredelo, veoma jeftine devojke, pa sam otišao. Jedna slatka Srpkinja, ali obučena kao prostitutka, crveni nokti, ultra kratka crvena haljina, jaka šminka... Pokušaću da pronađem njen Fejsbuk."

Ostatak društva opisuje kao "veoma jeftine devojke", zbog čega je, kako piše, odlučio da napusti večeru.

"Daleko od lepih!"

U drugoj prepisci pominje još jednu Srpkinju:

"Svidela mi se devojka iz Odese. Cimerka. Jedina lepa. Druga cimerka, opet, nije slatka! Još jedna Srpkinja je bila na drogama, prilično sam siguran. Nije baš najbolje društvo. Mislim da njihov ženski 'stage' sektor nema lepe devojke, bar one koje sam video večeras bile su daleko od lepih."

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

U jednoj od poruka govori i o njihovoj budućnosti i "potencijalu":

"Imao sam još jedan razgovor i rekao da će ove devojke loše završiti jer nisam video nikakvu strategiju i da ona ima veliki potencijal i mora naporno da radi da bi postala uspešna; da ćeš je verovatno videti u martu ako budeš imao vremena i da mora da dokaže da je ozbiljna."

Spominje se i Srbin

Prepiska otkriva i pokušaje povezivanja sa osobama iz Srbije u kontekstu modelinga i „skautinga“.

U jednoj poruci pominje „super skauta“ iz Srbije, starog 25 godina, koji radi između Njujorka, Londona i Pariza, uz napomenu da je razgovarao o mogućoj saradnji.

1/8 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: AP, Shutterstock, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia/New York State Sex Offender Registry, Handout / AFP / Profimedia

"Našao sam ti super skauta :) Momak je Srbin, 25 godina, bavi se baš tim poslom, radi u Njujorku, Londonu i Parizu :) Svidelo bi ti se ono što ima, razgovarao sam sa njim o mogućoj saradnji."

Snimci dece u Epstajnovom telefonu Izvor: Department of Justice

Ko je Džefri Epstajn

Džefri Edvard Epstajn (1953- 2019) bio je američki finansijer i seksualni prestupnik nad decom. Karijeru je započeo kao nastavnik, a nakon što je otpušten iz škole 1976. ušao je u bankarski i finansijski sektor, posle čega je osnovao sopstvenu firmu.

Negovao je elitni društveni krug ljudi i stupio u kontakt sa mnogim ženama i devojčicama koje su on i njegovi saradnici seksualno zlostavljali.

Rođen je 20. januara 1953. u jevrejskoj porodici u Bruklinu. Majka mu je radila kao školska pomoćnica i bila je domaćica, a otac kao baštovan i domar. Ima mlađeg brata po imenu Mark. Komšije su mu majku opisale kao „divnu majku i domaćicu”, a njegove roditelje zajedno kao tihe i skromne.

Epstajnovo ime postalo je globalno poznato zbog opsežnih istraga o trgovini ljudima i seksualnom zlostavljanju, kao i zbog njegovih veza sa uticajnim ličnostima iz sveta politike, biznisa i društvene elite.

Nakon hapšenja 2019. godine i smrti u zatvoru, slučaj je ostao predmet javnih rasprava, pravnih postupaka i medijskih istraživanja. Danas se često navodi kao primer zloupotrebe moći i problema nejednakosti pred zakonom.

Kurir.rs