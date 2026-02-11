AVIONI U EL PASU U TEKSASU PRIZEMLJENI OD 10. DO 20. FEBRUARA

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) prizemljila je sve letove do i od Međunarodnog aerodroma El Paso u Teksasu u narednih deset dana.

Foks prenosi da je agencija to objavila danas.

Navodi se da su svi letovi do i od El Pasa prizemljeni, uključujući avione komercijalne, teretne i opšte avijacije.

Ograničenje važi od 10. do 20. februara, a FAA je kao razloge za obustavu letova navela samo "posebne bezbednosne razloge", bez navođenja detalja.

Međunarodni aerodrom El Paso u Teksasu Foto: Image of Sport / Newscom / Profimedia

Zabrana letenja važi za vazdušni prostor iznad El Pasa, kao i obližnje Santa Tereze u Novom Meksiku.

FAA je klasifikovala ovaj vazdušni prostor kao "nacionalni odbrambeni vazdušni prostor", a u obaveštenju se navodi da se smrtonosna sila može biti upotrebljena protiv letelica koje prekrše zabranu letenja u tom vazdušnom prostoru ako se smatra da predstavljaju "neposrednu bezbednosnu pretnju".

Aerodrom u El Pasu je danas izdao saopštenje kojim potvrđuje obustavu letova.

- Putnici treba da kontaktiraju svoje aviokompanije kako bi dobili najnovije informacije o statusu leta - navodi se u saopštenju aerodroma.